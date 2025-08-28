¥ì¥¤¥ô¥§¥¤¤¬¸ì¤ë¡ØA Matter of Time¡Ù³Ú¶Ê²òÀâ¡¡¥¸¥ã¥º¡ß¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ß¥Ý¥Ã¥×¤ò²¡¤·¹¤²¤¿ºÇ¿·ºî¤ÎÁ´ËÆ
¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É½Ð¿È¤Î¿·À¤Âå¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¢¥ì¥¤¥ô¥§¥¤¡ÊLaufey¡Ë¤¬¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØA Matter of Time¡Ù¤òÈ¯É½¡£ÆüËÜÈ×¤¬8·î27Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡£¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ä¥¸¥ã¥º¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿ÆÈ¼«¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¹¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢Îß·×ºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï50²¯²ó¤òÆÍÇË¡£2023Ç¯¤ÎÁ°ºî¡ØBewitched¡Ù¤Ï¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¡ÖBest Traditional Pop Vocal Album¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢º£Ç¯7·î¤ÎÍèÆü¸ø±é¤âµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤ëÈà½÷¤Î¸½ºßÃÏ¤È¤Ï¡©
3ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØA Matter of Time¡Ù¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥ì¥¤¥ô¥§¥¤¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥àÁ´ÂÎ¤ò¤Ò¤È¤³¤È¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¤¬¿¿ÌëÃæ¤Î¾â¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¡¢¹²¤Æ¤Æ¶î¤±½Ð¤¹¤¢¤Î½Ö´Ö¤Ê¤Î¡£¶»¤¬¥É¥¥É¥¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¤¢¤Î¹âÌÄ¤ë´¶³Ð¤³¤½¤¬¡¢¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î³Ë¿´¤À¤È»×¤¦¡×¤È¡¢26ºÐ¤Î¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É½Ð¿È¥Ý¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤Ï¸ì¤ë¡£
¼ºÎø¤ä²Í¶õ¤Î·ëº§¼°¡¢Æ¸ÏÃ¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿ºîÉÊ¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤ì¤Û¤É¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÈæÓÈ¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤¿¤À¤·¥ì¥¤¥ô¥§¥¤¤Ï¡¢Êª¸ì¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤¾¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆÃ¤Ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î¼«Ê¬¤ò¤É¤¦¸«¤»¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¶¯¤¯°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö»ä¤Ã¤Æ¡É¤ª¤È¤Ê¤·¤¯¤Æ¡¢È±¤Ë¥ê¥Ü¥ó¤ò·ë¤ó¤Ç¡¢³¹¤ò¤Ò¤é¤Ò¤éÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë²Ä°¦¤é¤·¤¤¥¸¥ã¥º¥¬¡¼¥ë¡É¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ê¤Î¡£ËÜÅö¤Î»ä¤Ï¡¢¤â¤Ã¤ÈÊ£»¨¤ÊÂ¸ºß¤Ê¤ó¤À¤±¤É¤Í¡×¤ÈÈà½÷¤Ï¸À¤¦¡£
2021Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼EP¡ØTypical Of Me¡Ù¤òÈ¯É½¤·¤¿º¢¡¢Èà½÷¤Ï¤Þ¤À¥Ð¡¼¥¯¥ê¡¼²»³ÚÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤ó¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤«¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤À¤Ã¤¿¡£1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØEverything I Know About Love¡Ù¤È¡¢¥°¥é¥ß¡¼¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿2nd¡ØBewitched¡Ù¤Ç¡¢¥ì¥¤¥ô¥§¥¤¤Ï¥¸¥ã¥ºÅª¤Ê²Î¤¤²ó¤·¤ä¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Ë°õ¾Ý¤Å¤±¤¿¡£¤½¤·¤Æ3ºîÌÜ¡ØA Matter of Time¡Ù¤Ç¡¢Èà½÷¤Ï½é´ü¤ÎºîÉÊ¤«¤é¤É¤ì¤À¤±À®½Ï¤·¤¿¤«¡¢¤½¤·¤Æ¤Þ¤À¸«¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿·¤·¤¤°ìÌÌ¤òÀ¤¤Ë¼¨¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¿·¤·¤¤µ»Ë¡¤ä¥µ¥¦¥ó¥É¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎËÜ¼Á¤ò¼º¤ï¤º¤Ë¤É¤³¤Þ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤á¤ë¤Î¤«»î¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥ì¥¤¥ô¥§¥¤¤Ï¸ì¤ë¡£¡Ö¸Â³¦¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤òÄÉ¤¤¹þ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¡×¡£
¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¿·¤¿¤ÊÊý¸þ¤Ø¤ÈÆ³¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¥ì¥¤¥ô¥§¥¤¤Ï°ìÉô¤Î³Ú¶Ê¤Ç¿·¤¿¤Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÁê¼ê¤Ï¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥Ç¥¹¥Ê¡¼¤À¡£
¡ÖÈà¤È°ì½ï¤Ëºî¶È¤·¤¿¤È¤¡¢¡É»ä¤ÎÊª¸ì¤È¥µ¥¦¥ó¥É¤òÀµÄ¾¤Ë¤µ¤é¤±½Ð¤»¤¿¡É¤Ã¤Æ»×¤¨¤¿¤Î¡×¤ÈÈà½÷¤Ï¸À¤¦¡£¡Ö¤½¤ì¤¬¡¢Èà¤â°ìÍñÀÁÐÀ¸»ù¤À¤«¤é¤Ê¤Î¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¤Í¡×¡Ê¥Ç¥¹¥Ê¡¼¤ÏUS¥¤¥ó¥Ç¥£¡¦¥í¥Ã¥¯¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¦¥Ð¥ó¥É¡¢¥¶¡¦¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤òÁÐ»Ò¤Î·»Äï¥Ö¥é¥¤¥¹¤È¤È¤â¤ËÎ¨¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤ä¥°¥ì¥¤¥·¡¼¡¦¥¨¥¤¥Ö¥é¥à¥¹¤é¤ÈÌ©ÀÜ¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥ì¥¤¥ô¥§¥¤¤ÎÁÐ»Ò¤ÎËå¡¢¥æ¥Ë¥¢¡¦¥ê¥ó¡¦¥è¥ó¥¹¥É¥Ã¥Æ¥£¥ë¤ÏÈà½÷¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ë
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤¬¤É¤¦¸ò¤ï¤ë¤Î¤«ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤À¤Ã¤¿¤·¡¢Èà¤Ï»ä¤Î²»³Ú¤Ë¡¢¤Þ¤µ¤ËÍß¤·¤Æ¤¤¤¿¡Éµ±¤¡É¤È¡É¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¡É¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÈà½÷¤ÏÂ³¤±¤ë¡£¡Ö¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç»ä¤ÎÉ½¸½¤ÎÉý¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¯¹¤¬¤Ã¤¿¤Î¡×¡£
¤³¤³¤«¤é¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¡ÖSnow White¡×¤ò´Þ¤à6¶Ê¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¥ì¥¤¥ô¥§¥¤¤ß¤º¤«¤é¤½¤Î¡É¹¤¬¤ê¡É¤ò²òÀâ¤¹¤ë¡£
Photo by Emma Summerton
¡ÖLover Girl¡×
1st EP¤Îº¢¤«¤é¥Ü¥µ¥Î¥ô¥¡¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤Î¡£¡ÖLover Girl¡×¤Ï¡¢¤½¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¤â¤Ã¤È¼«Í³¤ËÍ·¤Ù¤¿¤«¤é¡¢À©ºî¤·¤Ê¤¬¤é¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°ìÈÖ¡É°ÂÄê¤·¤¿¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡É¤Ã¤Ý¤¯Ä°¤³¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¼Â¤ÏÉÔ°Â¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤Ê¤Î¡£
¡ÖLover Girl¡×¤Ï7·î¤ÎÍèÆüÃæ¤Ë»£±Æ¡£²¼ËÌÂô¤ä¿·½É¤È¤¤¤Ã¤¿ÆüËÜ¤é¤·¤¤É÷·Ê¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥ì¥¤¥ô¥§¥¤¤¬¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£´ÆÆÄ¤ÏËå¤Î¥æ¥Ë¥¢¡¦¥ê¥ó
¡ÖTough Luck¡×
¤³¤³¤Þ¤ÇÅÜ¤ê¤ËËþ¤Á¤¿¶Ê¤ò½ñ¤¯¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿¡£¸½ÂåÅª¤Ê°ÕÌ£¤Ç¡ÉÅÜ¤ê¡É¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Æ±»þ¤Ë»ä¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤ò½ñ¤¤¤¿¶Ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÎ¾¶Ë¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç²¡¤·¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤ë¤«Ä©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤Î¡£¤À¤«¤é¤³¤½ºî¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£À©ºî¤â¤¹¤´¤¯¥¹¥à¡¼¥º¤À¤Ã¤¿¤Î¡£¤Û¤È¤ó¤Éºî¤ê¹þ¤àÉ¬Í×¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£¤¿¤ÀÈà¤¬¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¶Ê¤ÎÃæ¤Ç¸À¤Ã¤¿¤À¤±¡Ä¡Ä¤Þ¤¢¡¢»ä¤ÈÉÕ¤¹ç¤¦»þÅÀ¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¤Ï¤º¤Ç¤·¤ç¡£
¡ÖSnow White¡×
¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ê¤Î¡£ºÇ½é¤ÏÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤¿¡£»ä¤Î²»³Ú¤òÄ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ã¤¤½÷À¤¿¤Á¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¡¢»ä¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£»ä¼«¿È¤â¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥·¥ó¥¬¡¼¤¿¤Á¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ë¡£¤À¤«¤é´Ö°ã¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÀäÂÐ¤ËÈ¯¿®¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î°ìÊý¡¢º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç·Ç¤²¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÉÀ¿¼Â¤µ¡É¤À¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¼«¿È¤ò¿®¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤Æ¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¨¤ë¤Î¡©¡¡¤³¤ì¤Ï¡É¤¤¤¤´¶¤¸¡É¤Î¶Ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤Ç¤â¤¢¤Ê¤¿¤ÏÈþ¤·¤¤¤·Âç¾æÉ×¡×¤Ê¤ó¤Æ¥ê¥Ü¥ó¤Ç·ë¤ó¤Ç½ª¤ï¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£»ä¤¬½ñ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¸«¤¿ÌÜ¤äÂÎ·¿¤¬¡¢Æ¬¤ä¿´¤è¤ê¤â½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ä¡Ä¤½¤¦´¶¤¸¤¿½Ö´Ö¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ëµ¤»ý¤Á°¤¤´¶³Ð¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£
¼«Ê¬¤ËÂÐ¤·¤ÆÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¡¢Ã¯¤Ë²¿¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤âÎ©¤ÁÄ¾¤ì¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤è¡×¤Ã¤ÆÎå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤±¤É¡¢¤¢¤Þ¤ê¶Á¤«¤Ê¤¤¡£¤Ç¤âÍ§Ã£¤¬¡Ö»ä¤âº£¡¢¤Û¤ó¤ÈºÇ°¤Êµ¤Ê¬¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤¬À¤³¦¤Ç°ìÈÖµß¤ï¤ì¤ë½Ö´Ö¤Ë¤Ê¤ë¡£º£²ó¤Î¶Ê¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Í§Ã£¤È¤Î²ñÏÃ¤ò½ñ¤¼Ì¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¡£¤Ç¤¤ì¤Ð¶¦´¶¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡¢¤À¤Ã¤Æ¿É¤¤´¶¾ð¤À¤«¤é¡£¤Ç¤â¡¢¤â¤·Ã¯¤«¤¬¶¦´¶¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¤é¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤âÍý²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¡£
¡ÖSnow White¡×¤ÎMV¤ÏÊì¹ñ¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¤ÇÁ´ÊÔ»£±Æ¡¢´ÆÆÄ¤Ï¥æ¥Ë¥¢¡¦¥ê¥ó
¡ÖToo Little, Too Late¡×
¤³¤Î¶Ê¤ò½ñ¤¯¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÃæ¤Ç¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î°ì¤Ä¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¿¼Ìë2»þ¤Ë¥Ù¥Ã¥É¤ÎÃæ¤Ç¥´¥í¥´¥í¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¢¤Ã¡¢¤ä¤Ð¤¤¡¢¤³¤Î²Î»ì¤òÂ¤µ¤Ê¤¤ã¡ª¡×¤Ã¤ÆÈô¤Óµ¯¤¤ë¤è¤¦¤Ê¶Ê¤À¤Ã¤¿¤Î¡£¤³¤ì¤Ï»ä¼«¿È¤Î»ëÅÀ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÃËÀ¤Î»ëÅÀ¤«¤é½ñ¤¤¤¿¤â¤Î¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤äÂ¾¿Í¤Î¿´¤òÍý²ò¤¹¤ëÎý½¬¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡£¥µ¥¦¥ó¥É¤â¤º¤Ã¤È¶ÛÄ¥´¶¤òÊÝ¤Á¤¿¤¯¤Æ¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤¿¥µ¥Ó¤â¥ô¥¡¡¼¥¹¤â¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À¤º¤Ã¤Èºä¤òÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë·ëº§¼°¤Î¥·¡¼¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¥É¥«¡¼¥ó¤ÈÃÆ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¤â¤¦¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¡£
¡ÖCastle in Hollywood¡×
»ä¤ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷À¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¡¢Îø°¦¤ÎÊÌ¤ì¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¿É¤¤¡ÉÍ§¾ð¤ÎÊÌ¤ì¡É¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£½÷À¤Ï¤È¤Æ¤â¶¯¤¯¿¼¤¤¶¦´¶ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢½÷Í§Ã£¤ÈÊÌ¤ì¤ë¤È¤¤ÏËÜÅö¤Ë¶ì¤·¤¤¤Î¡£¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿½÷À¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤â¤¦¤¢¤ó¤¿¤Ê¤ó¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡ª¡×¤Ê¤ó¤Æ´ÊÃ±¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¡£Áê¼ê¤Î¹¬¤»¤ò´ê¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¿´¤Ë°ìÀ¸¾Ã¤¨¤Ê¤¤½ý¤òÉé¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¨¡¨¡¤½¤Î·Ð¸³¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡É¾¯½÷»þÂå¤Î½ª¤ï¤ê¡É¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½½ñ¤«¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡£¤³¤Î¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Îø°¦¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¤É¤ó¤Ê¶Ê¤è¤ê¤â¤º¤Ã¤È¥Ê¡¼¥Ð¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖForget-Me-Not¡×
¤³¤Î¶Ê¤Ï°ì¸«¤¹¤ë¤ÈÃËÀ¤Ø¤Î¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¤ß¤¿¤¤¤ËÄ°¤³¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ï¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¤Ø¤Î¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¤Ê¤Î¡£Ì´¤òÄÉ¤¦¤¿¤á¤ËÎ¥¤ì¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢»ä¤ÏÊì¹ñ¤ò¿´¤«¤é°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤É¤¦¤«¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¤¬»ä¤Î¤³¤È¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤Ã¤Æ´ê¤Ã¤Æ¤ë¡£
²Î»ì¤Ï¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¸ì¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤³¤¦²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡£¡Ö»ä¤Î¤³¤È¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¡£¤¿¤È¤¨»ä¤¬µî¤Ã¤Æ¤â¡£¤¢¤Ê¤¿¤ò°¦¤·¤Æ¤ë¡£±Ê±ó¤Ë°¦¤·¤Æ¤ë¡×¡£±Ñ¸ì¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â±³¤Ã¤Ý¤¯Ê¹¤³¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤Þ¤ë¤ÇÊÌ¤Î¸À¸ì¤Ç¡Ö°¦¤·¤Æ¤ë¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢¤·¤Ã¤¯¤ê¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡£¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤¿¤Î¤â¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¤Ç¡¢¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¸ò¶Á³ÚÃÄ¤È°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ï¡£¥á¥í¥Ç¥£¤Ï¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¤ÎÌ±ÍØ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¶Ê¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤â¥«¥¿¥ë¥·¥¹Åª¤Ç¡¢Ìþ¤·¤Î»þ´Ö¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
From Rolling Stone US.
¥ì¥¤¥ô¥§¥¤
ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØA Matter of Time¡Ã¥¢¡¦¥Þ¥¿¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¿¥¤¥à¡Ù
ÇÛ¿®¡¦¹ØÆþ¡§https://LaufeyJP.lnk.to/AMatterOfTimeRS
¹ñÆâÈ×CD¡§È¯ÇäÃæ
¹ØÆþ¡§https://laufeyjp.lnk.to/AMatterofTimeJPverRS
Blu-spec CD2¡¡Á´14¶Ê¼ýÏ¿¡Ê¹ñÆâÈ×¤Ï¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥¯1¶Ê¼ýÏ¿¡Ë
½é²ó¸ÂÄêÉõÆþÆÃÅµ¡§ÆüËÜ¸ÂÄê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¦¥«¡¼¥É
1. Clockwork ¥¯¥í¥Ã¥¯¥ï¡¼¥¯
2. Lover Girl ¥é¥ô¥¡¡¼¡¦¥¬¡¼¥ë
3. Snow White ¥¹¥Î¡¼¡¦¥Û¥ï¥¤¥È
4. Castle in Hollywood ¥¥ã¥Ã¥¹¥ë¡¦¥¤¥ó¡¦¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É
5. Carousel ¥«¥ë¡¼¥»¥ë
6. Silver Lining ¥·¥ë¥Ð¡¼¡¦¥é¥¤¥Ë¥ó¥°
7. Too Little, Too Late ¥È¥¥¡¼¡¦¥ê¥È¥ë¡¢¥È¥¥¡¼¡¦¥ì¥¤¥È
8. Cuckoo Ballet (Interlude) ¥«¥Ã¥³¥¦¡¦¥Ð¥ì¥¨¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥ë¡¼¥É¡Ë
9. Forget-Me-Not ¥Õ¥©¥²¥Ã¥È¡¾¥ß¡¼¡¾¥Î¥Ã¥È
10. Tough Luck ¥¿¥Õ¡¦¥é¥Ã¥¯
11. A Cautionary Tale ¥¢¡¦¥³¡¼¥·¥ç¥Ê¥ê¡¼¡¦¥Æ¥¤¥ë
12. Mr. Eclectic ¥ß¥¹¥¿¡¼¡¦¥¨¥¯¥ì¥¯¥Æ¥£¥Ã¥¯
13. Clean Air ¥¯¥ê¡¼¥ó¡¦¥¨¥¢¡¼
14. Sabotage ¥µ¥Ü¥¿¡¼¥¸¥å
¹ñÆâÈ×¥Ü¡¼¥Ê¥¹¡¦¥È¥é¥Ã¥¯
15. Clockwork (Voice Note) ¥¯¥í¥Ã¥¯¥ï¡¼¥¯¡Ê¥ô¥©¥¤¥¹¡¦¥Î¡¼¥È¡Ë
