GANG PARADEの最新曲「Happy Yummy Lucky Yummy」が、10月6日より放送されるTVアニメ『デブとラブと過ちと！』（TOKYO MXほか）のオープニングテーマに決定した。

（関連：GANG PARADEは今が最高――最新アルバム『GANG RISE』完全再現ライブ 遊び場へ捧げる最大級の愛と覚悟）

ままかりによる同名コミックを原作とする同アニメは、事故に遭い記憶喪失になったことでポジティブに生まれ変わった主人公 夢子が、恋や仕事に忙しくしながらも、“超絶ポジティブパワー”で周囲の悩みをぶった斬りながら自身の事故の真相にも迫る、ドタバタオフィスラブコメディだ。

オープニングテーマ「Happy Yummy Lucky Yummy」は、ポジティブで希望に満ちた恋愛ソングに。作詞を担当したメンバーのユメノユアは、「デブラブを初めて読んだ時に感じたドキドキ感と作品の可愛さをアニメのオープニングからも、お届けできらいいなと思いながら、夢子ちゃんのパワフルでまっすぐなところを歌詞に込めました。」とコメントしている。

また、オープニングテーマ決定を記念し、イラストレーター／アニメーター すしおにより描き下ろされた、GANG PARADE×主人公 夢子のコラボキービジュアルも公開。夢子は、すしお自らがデザインしたGANG PARADEの新衣装と同種の衣装を身に纏っている。

＜GANG PARADE ユメノユア コメント全文＞

この度、デブとラブと過ちと！のオープニングテーマをGANG PARADEが歌わせていただくことになりました。デブラブを初めて読んだ時に感じたドキドキ感と作品の可愛さをアニメのオープニングからも、お届けできらいいなと思いながら、夢子ちゃんのパワフルでまっすぐなところを歌詞に込めました。作品とともに音楽も楽しんでいただけたら幸いです。よろしくお願いします。

（文＝リアルサウンド編集部）