環境省と気象庁は28日午後5時、九州で佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、奄美地方を除く鹿児島の6県に29日の熱中症警戒アラートを発表した。熱中症リスクの極めて高い気象条件が予測された場合に、予防行動を促すための措置で、暑さ指数の値が33以上と予測された際に発表する。気温や湿度を確認し、気温が高い時間帯は外出をなるべく避けて涼しい室内で過ごし、外での運動や活動は中止または延期するよう呼びかけている。福岡県と奄美地方も日最高暑さ指数31以上の危険。

◇ ◇

福岡市熱中症情報（暑さ指数情報）によると、28日午後6時現在、環境省が提供するWBGT（暑さ指数）予測値の日最高値は29日、福岡市で正午から午後3時にかけ33度（気温とは異なる単位の度）の危険となっている。気温や湿度を確認し、気温が高い時間帯は外出をなるべく避けて涼しい室内で過ごし、外での運動や活動は中止または延期するよう呼びかけている。 同市の熱中症による2025年搬送状況は27日までの合計で791人（昨年同日比−223人）となっている。27日の搬送者数は12人。