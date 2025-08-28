¥¹¥Î¥Ü¸µ¸ÞÎØÂåÉ½¡¦À®ÅÄÆ¸Ì´¡¡Âè3»Ò½÷»ùÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¡Ö²ÈÂ²5¿Í¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¹¬¤»¤ÊËèÆü¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡2006Ç¯¥È¥ê¥Î¸ÞÎØ¡¦¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉÃË»Ò¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¡ÊHP¡ËÆüËÜÂåÉ½¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ëÀ®ÅÄÆ¸Ì´¡Ê39¡Ë¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Âè3»Ò½÷»ùÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡À®ÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢²æ¤¬²È¤Ë3¿ÍÌÜ¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡¼¡¼¡ª¡ª¤½¤·¤Æ¤Ê¤ó¤È¡ÄÂÔË¾¤Î¡È½é¤á¤Æ¤Î½÷¤Î»Ò¡É¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡À¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î°¦Ì¼¤òÊú¤¯¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡Ö¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯¤Æ¡¢¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ª·»¤Á¤ã¤ó2¿Í¤Ï¡ÖËå¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤È¤¹¤Ç¤Ë¥á¥í¥á¥í¤Ç¡¢²È¤ÎÃæ¤Ï¤ªº×¤êÁû¤®¾õÂÖ¤Ç¤¹¡¡¤³¤ì¤«¤é¤µ¤é¤Ë¤Ë¤®¤ä¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¡ÖºÊ¤ÈÀÖ¤Á¤ã¤ó¡¢¤½¤·¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤·¡Ö¤³¤ì¤«¤é²ÈÂ²5¿Í¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¹¬¤»¤ÊËèÆü¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡¡¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢º£¸å¤È¤â²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡À®ÅÄ¤Ï11Ç¯¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¡¢2015Ç¯¤Ë5ºÐÇ¯²¼¤Î°ìÈÌ½÷À¤È·ëº§¡£19Ç¯¤ËÂè1»ÒÃË»ù¡¢22Ç¯¤ËÂè2»ÒÃË»ù¤ÎÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£