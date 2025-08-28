フリーアナウンサーの中川安奈さんが自身のインスタグラムを更新。写真集撮影時のオフショット写真を公開しました。投稿では、ネイビーのノースリーブワンピースを着用し、薄いピンクのシャツを手に持つ姿が印象的です。



【写真を見る】【 中川安奈 】 「理想に近づくためにトレーニングも力入れていきたい」 ネイビーワンピース姿のオフショットを公開





投稿には「マネージャーさんによるオフショットを見返していて思い出したんですが、そういえばこの装いのとき、最初はなんとなく一応大きめシャツを羽織ってたんだった...笑」というコメントが添えられていました。中川さんは「理想に近づくためにトレーニングも力入れていきたいなっ」と意欲も語っています。







写真では、白い壁を背景に、リラックスした表情でポーズをとる中川さんの姿が捉えられています。また、窓際で背を向けるショットや、壁に手をついた姿など、様々な角度からの写真が公開されています。







自然光が差し込む明るい室内での撮影となっており、シンプルな装いと空間が中川さんの魅力を引き立てています。







この投稿に、「大人かわいい＆魅力的」「スタイル抜群で可愛いすぎます」、また写真集を購入したというフォロワーからは「初めてとは思えない素敵な作品」などの声が寄せられています。







【 中川安奈さん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】

生年月日：1993年10月22日

最終学歴：慶應義塾大学法学部政治学科

出身：東京都

特技：英語、スペイン語、犬の鳴きまね

趣味：ゴルフ、ダンス、洋楽を聴くこと

性格：天真爛漫







3歳から4年間フィンランド、10歳から4年間プエルトリコに在住。

帰国後、慶應義塾湘南藤沢高等部へ入学、慶應義塾大学法学部政治学科卒業。

2016年NHKにアナウンサーとして入局。

初任地はNHK秋田放送局で3年近く勤務。

その後2019年から1年間NHK広島放送局、2020年に東京アナウンス室で活動。

2025年3月、9年間勤務した同局を退社。

同年4月フリーアナウンサー、タレントとして活動を開始。

【担当：芸能情報ステーション】