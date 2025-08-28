維新・吉村代表「心からおわび」党幹部の石井議員に浮上した秘書給与搾取の疑い　一方、読売新聞が別の議員で“誤報”…謝罪・訂正も「謝罪の意思が薄い」

日本維新の会の幹部である石井章議員に浮上した、勤務実態のない人物を公設秘書として届け出て、国からの給与を不正に受け取った疑い。

党代表でもある大阪府の吉村知事がSNSで謝罪する中、東京地検特捜部の捜査が進められている。

吉村代表「このような事態を心からお詫び」

28日、茨城・取手市に現れた東京地検特捜部の係官。

向かったのは日本維新の会の石井章参院議員の関係先。

党の幹部である石井議員に浮上しているのは、勤務実態のない人物を公設秘書として届け出て、国からの給与を不正に受け取った疑い。

東京地検特捜部は、石井議員の元秘書を含む複数の事務所関係者から事情を聞き、資金の流れの解明を進めている。

党の代表でもある 大阪府の吉村知事はこの件について27日、SNSで次のように謝罪した。

（日本維新の会・吉村代表公式Xより）

このような事態になっていることを心からお詫び申し上げますと共に、党としても事実解明にあたり厳しく対処し、捜査機関の捜査に全面的に協力して参ります。

一方、読売新聞が訂正・謝罪した誤報が…

この直後投稿したのが、読売新聞の記事についてだった。

（日本維新の会・吉村代表公式Xより）

読売新聞が、我が党の池下卓衆院議員の公設秘書が給与を不正に受給したとして東京地検特捜部が捜査している旨を報じていますが、誤報です。

読売新聞は27日、「池下議員に対し、特捜部が捜査を進めている」などと報道。

しかし28日、「重大な誤報だった」として記事を訂正し謝罪した。

この読売新聞の記事を確認した池下議員がSNSで、次のように投稿した。

（池下議員公式Xより）

読売新聞朝刊の謝罪・訂正記事を拝見しました。要望したレベルの記事とはかけ離れています。

FNNの取材に対して、「あの記事の大きさでは謝罪の意思が薄い」「内容も薄すぎる」「誤報の原因を検証して欲しい」と真意を語った。

（「イット！」8月28日放送より）