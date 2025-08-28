ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏（52）が28日までにX（旧ツイッター）を更新。国会での居眠り議員問題について、改めて持論を展開した。

堀江氏は、自身が出演しチェアマンを務めている人気YouTube番組「REAL VALUE」（リアルバリュー）の切り抜き動画を添付している投稿をリポスト。その動画で堀江氏は「国会ってさあ、ただのセレモニーなんだからさあ、眠くならない方がおかしくない？」「（国会は）採決の時以外何の意味もないんだから。筋書きが全部決まっているセレモニーをやっているところで、眠くならない方がおかしくない？スマホもいじっちゃダメなんだよ。そんな空間で居眠りする以外になんかやることある？なんで居眠りしちゃダメなの？そいつら（居眠りしている議員）が起きてたら何か良いこと起きるの？」などと話していた。

これに対し、ユーザーが「暴論すぎて草。居眠りしてるところをカメラに取られるくらいなら、国会出席するなよって話。どうせ欠席しまくっても給料満額貰えてるんだろ」とコメントすると、堀江氏は「なんでそんなにみんな居眠りにきびしいのかな。居眠りしてたらなんか損すんのみんな」と答えた。

別のユーザーが「てか、勤務中に居眠りしてる社会人は相当珍しいよ」とコメントすると、堀江氏は「仕事してなくて単なる待機時間やることなかったら普通に居眠りするやろ」と返答した。

さらに「居眠りくらい良いと思うけど、応援されたいなら居眠りはするべきじゃないし、それが政治では」との声には、「そんなどうでもいいことにこだわるんだなアホは」と切り返し、「なら、ホリエモンの会社に雇ってくださいよ？？1日中、ネットしてグータラ昼寝しながら勤務するので。（笑）」との書き込みには、「やだよクソが」とシャットアウトしていた。