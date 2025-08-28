２６日、順調に進水した、超大型ドラグサクション浚渫船「浚広」（右）と「通浚」（左）。（ドローンから、啓東＝新華社配信／許叢軍）

【新華社啓東8月28日】中国江蘇省啓東市で26日、中国が独自に設計、開発、建造した、航行しながら浚渫（しゅんせつ）が可能な超大型ドラグサクション浚渫船「通浚」と「浚広」が進水した。

2隻はいずれも容積3万5千立方メートル級で、掘削深度は最大120メートル、ホッパー（泥艙）容積は最大3万5千立方メートルとなる。港湾や航路の浚渫、深海・遠洋での採砂、埋め立て造成、深海採鉱、深海パイプライン敷設などの施工に幅広く利用できる。

２６日、順調に進水した、超大型ドラグサクション浚渫船「浚広」（手前）。（ドローンから、啓東＝新華社配信／許叢軍）

進水中の超大型ドラグサクション浚渫船「通浚」を撮影する作業員。（ドローンから、啓東＝新華社配信／許叢軍）