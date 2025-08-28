◇MLB ドジャース5-1レッズ(日本時間28日、ドジャー・スタジアム)

大谷翔平選手の復帰後初勝利をロバーツ監督も喜びました。

直近の試合では軽い脱水症状や打球直撃などの影響で期待されていた5回を投げきれなかった大谷選手。

大谷選手自身も「5イニング投げ切りたいなっていう中で、なかなか球数もかさんで、ヒットも打たれて、投げ切ることができなかった」と悔やんでいました。

そんな大谷選手を見てきたロバーツ監督は試合前、「ほとんどの投手が、打者が慣れてきたり、投球数が増えてくるに従って、打者にアドバンテージを与えてしまうと思います。ただ以前も言いましたが、彼には5回まで投げ、いいピッチングをしてくれること、そして良くなり続けてくれることを期待しています。われわれがこのプロセスを選んだ理由はそこにありますから。ゆっくり始めて、状態を上げていきます。ポイントになるのは8月28日や29日ではなく、ポストシーズンを通して彼がロックインすることなのですから。彼は、彼のやり方で取り組んでいます、良くなると思います」と先々への期待を込めました。

そして迎えた11度目の先発登板で大谷選手は5回を投げきり、9奪三振1失点と好投を披露しました。球数も復帰後最長の87球でスイーパーやカーブ、スライダーなど多彩な変化球で打者をほんろうし、749日ぶりの勝利投手となりました。

試合後ロバーツ監督は「ここのところの数試合の登板では、彼(の配球)はかなり予測可能だったと思います。彼は十分に頭が良いので、それを見極め、匂いを消すことができました。4、5種類の球種に対して準備することは、タフですから。投げたい時に、カーブを投げられる自信が彼には付きました。それにスプリット、スイーパーをミックスすれば、予測するのは難しいです」と感嘆します。

二刀流で勝利を挙げたことに「ショウヘイに対して興奮していますよ。球数を考えれば、あと1打者アウトにしなければ、勝ち投手の権利はなかったわけですからね。この勝利を得たことは、彼にとっても良いことだと思いますし、彼に対してハッピーな気持ちです。チームが勝ったことも、もちろんハッピーです」と笑顔で答えました。