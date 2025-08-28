『てんびん』2026年アニメ化決定 PV公開で主演は長谷川育美
ライトノベル『転校先の清楚可憐な美少女が、昔男子と思って一緒に遊んだ幼馴染だった件』（てんびん)が、2026年にテレビアニメ化されることが決定した。あわせてティザービジュアル、PVが公開された。
【動画】尊いだろ…公開された『てんびん』アニメ化PV
主人公である二階堂春希のキャストは長谷川育美が担当。ティザービジュアルは、夏空のような青と白を基調としたアニメロゴ＆白いワンピース姿に身を包んだ主人公「二階堂春希」の満面の笑みが眩しい姿を見せており、PVでは二階堂春希の笑顔に隠された心情を語った様子を見ることができる。
【イントロダクション】
『おれたちはずっとともだちだから！』
幼かった夏の終わり、大切な男友達と約束を交わした。
７年後、都会の高校に転入した隼人が再会した幼馴染は清楚可憐な美少女になっていた！
高嶺の花と呼ばれる春希は、隼人と２人きりになると昔のノリで笑いかけてきて…
田舎と都会、少年と少女、成長した心と身体。
離れていた間に変化したものがあれば、変わらない想いと約束があってーー
元"男友達"な幼馴染と紡ぐ、青春ラブコメディ開幕！
