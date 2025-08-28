初共演・風間俊介＆齋藤潤『217円の絵』でW主演 18年ぶり開催『シナリオライターコンテスト』大賞作品ドラマ化
俳優・風間俊介（42）と齋藤潤（18）が、9月30日放送の日本テレビ系ドラマ『217円の絵』（深0：24〜）でW主演を務めることが28日、発表された。同作は、18年ぶりに開催された「日テレシナリオライターコンテスト」の大賞作品のドラマ化となる。
【写真】『217円の絵』でW主演を務める齋藤潤
同局は2023年、クリエイター育成プロジェクトの一環として、18年ぶりにシナリオコンテストを復活させた。脚本に加え、クリエイター“人”の発掘にも注力すべく「シナリオライターコンテスト」と名付けて開催。ドラマ化が決定した今作は、1040編の応募作から厳選された最終審査で、満場一致で大賞に選ばれた。脚本家・神谷克麻氏が、完全オリジナル脚本で映像デビューを果たす。
主人公は、世間から評価されない中年画家・御所明（風間）と、絵を描くことが好きな高校生・春文涼（齋藤）。世代も境遇も全く違う2人のコミカルな日常が描かれる一方、物語は現代社会が抱える大きなテーマへと切り込んでいく。「物事の“本当の価値”とは何か？」他者からの評価に振り回される現代に、1人の男が衝撃のラストを突きつける。「定価200円の数学のノートが、2000円以上になる方法知ってる？」などと屁理屈ばかり唱えるおじさんが、未来を諦めていた高校生の人生を変えていく。他者からの評価に迷い続ける現代で、自分の信じるべき“価値”を探す物語となる。
『監察医 朝顔』『silent』での繊細な演技、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』にも出演する実力派俳優の風間が、人生の岐路に立つ御所明を演じる。一方、御所と出会うことで人生が変わり始める高校生・春文涼は、2025年に日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞し、ドラマ『ちはやふる−めぐり−』でも注目を集め、10月公開の映画『ストロベリームーン 余命半年の恋』にも出演する齋藤が演じ、みずみずしい感性で物語に新たな息吹を吹き込む。実力派世代をけん引する存在と新進気鋭の才能がぶつかり合う、初共演の2人の化学反応も見どころとなる。
【コメント全文】
■風間俊介
声に出したいせりふがそこにありました。表現したい物語がそこにありました。観てみたい景色がそこにありました。読み物として素晴らしいのはもちろん、僕だけではなく、作品に関わる人々が「これをドラマにしたい」と思わせてくれるエネルギーが脚本から溢れていました。
この脚本をどんなドラマにするか。それが俳優を含めた、現場の仕事です。すてきな物語、キャラクター、シーンをさらに彩り豊かなドラマにするべく、全身全霊で取り組んでいきたいと思っております。すてきな脚本をありがとうございます。
■齋藤潤
「価値とは何で決まるのか…」。脚本、プロットをいただいて、最初に浮かんだことです。将来を諦めていた涼が、御所さんとの関わりを経て、変化していく様を表現できることが楽しみになりました。
そして風間さんと一緒に作品をお届けすることができ、光栄です。この作品が、「価値」についてまだ考えたことがない僕と同世代の方にも感じてもらえるきっかけになればうれしいです。
【写真】『217円の絵』でW主演を務める齋藤潤
同局は2023年、クリエイター育成プロジェクトの一環として、18年ぶりにシナリオコンテストを復活させた。脚本に加え、クリエイター“人”の発掘にも注力すべく「シナリオライターコンテスト」と名付けて開催。ドラマ化が決定した今作は、1040編の応募作から厳選された最終審査で、満場一致で大賞に選ばれた。脚本家・神谷克麻氏が、完全オリジナル脚本で映像デビューを果たす。
『監察医 朝顔』『silent』での繊細な演技、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』にも出演する実力派俳優の風間が、人生の岐路に立つ御所明を演じる。一方、御所と出会うことで人生が変わり始める高校生・春文涼は、2025年に日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞し、ドラマ『ちはやふる−めぐり−』でも注目を集め、10月公開の映画『ストロベリームーン 余命半年の恋』にも出演する齋藤が演じ、みずみずしい感性で物語に新たな息吹を吹き込む。実力派世代をけん引する存在と新進気鋭の才能がぶつかり合う、初共演の2人の化学反応も見どころとなる。
【コメント全文】
■風間俊介
声に出したいせりふがそこにありました。表現したい物語がそこにありました。観てみたい景色がそこにありました。読み物として素晴らしいのはもちろん、僕だけではなく、作品に関わる人々が「これをドラマにしたい」と思わせてくれるエネルギーが脚本から溢れていました。
この脚本をどんなドラマにするか。それが俳優を含めた、現場の仕事です。すてきな物語、キャラクター、シーンをさらに彩り豊かなドラマにするべく、全身全霊で取り組んでいきたいと思っております。すてきな脚本をありがとうございます。
■齋藤潤
「価値とは何で決まるのか…」。脚本、プロットをいただいて、最初に浮かんだことです。将来を諦めていた涼が、御所さんとの関わりを経て、変化していく様を表現できることが楽しみになりました。
そして風間さんと一緒に作品をお届けすることができ、光栄です。この作品が、「価値」についてまだ考えたことがない僕と同世代の方にも感じてもらえるきっかけになればうれしいです。