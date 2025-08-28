「女子ゴルフ・ニトリ・レディース・第１日」（２８日、北海道ＣＣ大沼Ｃ＝パー７３）

今年の日本女子アマチュアゴルフ選手権で優勝した中沢瑠来（２２）が６バーディー、１ボギーの６８でラウンド。首位と２打差の３位という好スタートを切った。

前半を２アンダーで折り返すと、さらに１打伸ばして迎えた８番パー３では３メートルを入れてバーディー。さらに９番パー５はあえて残した９２ヤードから３打目をピン右４メートルにつけ、これを沈めて連続バーディーフィニッシュと、アマチュアＮｏ．１の力量を示した。

埼玉栄時代は岩井姉妹と、高野愛姫に挟まれた世代でゴルフ部主将を務める実力派ではあるが、昨年まで４度、プロテスト合格を逃しており、今大会中も同世代のプロから、女子アマ優勝の祝福をされつつも「うれしいけど、そっち（プロ）の舞台に立てていない」と、複雑な思いもある。

ただ女子アマでも笑顔のプレーが目立ったが、昨年までと違い「気持ちの面で成長を感じています。イライラしなくなったし、マネジメント、考え方も」と、これまでの経験が結果に結びつきある。

この日も「攻めるところ、ピンを狙わないところ。メリハリあるゴルフができました」と手応えを感じている。

「去年、この大会で予選落ちしているので、まずは通過を目指します」と、最終プロテストへの、大きな弾みとする。