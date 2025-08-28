マカロニえんぴつ、思い出の場所“下北沢SHELTER”でのワンマンをYouTube生配信 当日には重大発表も!?
ロックバンド・マカロニえんぴつが、デビュー10周年を迎える節目に東京・下北沢SHELTERでワンマンライブを開催する。開催日は9月4日。下北沢SHELTERは、バンドが10年前に初めてワンマンを行った思い出の地で、発表と同時にSNSでは「絶対に行きたい」といった声が相次ぎ、チケットは入手困難なプラチナチケットとなった。
【写真】バラエティー初出演で貴重なアカペラも披露するVo.はっとり
会場に足を運べないファンのために、YouTubeでの生配信が急きょ決定。当日の夜にはバンドからの重大発表も控えており、現地とオンラインの双方で、記念すべき一夜を目撃できる。
■『マカロニえんぴつ 10th Anniversary Live 「下北沢SHELTER」』
日時：9月4日（木） 午後7時30分開場／午後8時開演
