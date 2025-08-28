石破茂首相が続投姿勢を崩さず、自民党内の石破おろしの動きが起こる中、２７日のテレビ朝日「モーニングショー」では、玉川徹氏が「石破総理に近い何人かに話を聞いて、取材したんです」と結果を伝えた。

「共通して言ってるのが、石破総理、非常に元気だと」と明かし、スタジオに思わず笑いが起こった。

玉川氏は「なんで元気かというと、石破おろしのおかげだと」と伝え、司会の羽鳥慎一が「えっ！？」。玉川氏が「石破おろしのおかげで、世論の支持率があがってきていると。だから非常に元気だと」と続けた。

羽鳥が「元気なんだ…」と驚き、玉川氏は現在の石破首相が考えていることとして「今まで総理になってからのかなり長い間、いろんな理由で本当に総理になってやりたかったことができなかった。それは、やっていきたいと思っているということみたいです」とした。

石破首相が一番やりたいことを取材したところ「歴史修正主義が高まってきていると。社会一般じゃなくて自民党の中での高まりに強い危機感を持ってると、すごい強い危機感を持ってるみたいです。これが高まっていくと、台湾有事とかも含めて、戦争になった時に日本も巻き込まれると。むしろ積極的に戦争をやっていく形になってしまうと、なんとしても自分で抑えたいという思いが一番強いらしいです」と語った。