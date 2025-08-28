XG、中国3都市の大型フェスを巡るフェスティバルツアー『CHINA FESTIVAL TOUR』開催

　HIPHOP／R&Bガールズグループ・XGが、10月に中国で開催される3つの大型音楽フェスに出演することが決定した。『CHINA FESTIVAL TOUR』と題し、北京、広州、瀘州の3都市を巡る。

XGの出演が決定！広州『STRAWBERRY MUSIC FESTIVAL in Guangzhou』キービジュアル

　出演が発表されたのは、10月2日の北京『“MDSK MUSIC FESTIVAL” in Beijing』、10月4日の広州『STRAWBERRY MUSIC FESTIVAL in Guangzhou』、10月7日の瀘州『2025 LUZHOU GALAXY LEFT BANK MUSIC FESTIVAL』の3公演。いずれも数万人規模の観客を動員する、中国を代表する音楽フェスとなっている。

　XGが中国の音楽フェスに出演するのは、昨年12月の『STRAWBERRY MUSIC FESTIVAL』以来。前回に続く出演発表に、現地ファンからは期待の声が寄せられている。

　XGは、世界35都市47公演を巡った初のワールドツアー『The first HOWL』を完走。3月には中国4都市（杭州、上海、北京、成都）で追加公演を行い、チケットは即日完売となった。今回のツアー参加によって、中国での根強い人気を改めて印象づける形となる。

　また、XGは8月30日には『a-nation 2025』にてヘッドライナーとして出演。10月11日、12日には、埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催される音楽フェス『Coca Cola X Fes』の出演も控えている。

　9月1日からはワールドツアー『The first HOWL』の展示会『XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL” EXHIBITION』が東京・原宿ラフォーレミュージアムでスタートする。展示会では、ツアー中に撮影された写真、衣装、映像コンテンツに加え、限定グッズの販売も予定されている。

■XG『CHINA FESTIVAL TOUR』概要
・10月2日（木）北京　“MDSK MUSIC FESTIVAL” in Beijing
・10月4日（土）広州　STRAWBERRY MUSIC FESTIVAL in Guangzhou
・10月7日（火）瀘州　2025 LUZHOU GALAXY LEFT BANK MUSIC FESTIVAL