27日現在、本塁打（27）と打点（76）でリーグトップのレイエス（30=日本ハム）。

昨夜はかかとのケガでスタメンを外れたものの、本塁打は2位に7差、打点は21差と独走状態だから、タイトルはほぼ手中にしたと言えるのではないか。

「単に本塁打を量産するだけではない。勝負どころで結果を出す。日本ハムがいま、優勝争いをしているのはレイエスがいい場面で打っているからでもある。彼への依存度はハンパじゃない。性格は明るく真面目。ベンチの中では声を出してチームリーダーのようなところもある」（日本ハムOB）

来日1年目の昨季は103試合で打率.290、25本塁打、65打点をマーク。オフに複数年契約を結び、年俸は3億円ともいわれる。

1年契約が切れる昨オフは大砲不在の西武やオリックスなどが獲得に乗り出したらしいから、「ファイターズ以外でプレーすることは考えられなかった」と、本人が納得するだけの条件を日本ハムが出したということだろう。

メジャー通算108本塁打。

日本でそれなりの実績を残せば、30歳という年齢を考慮してもメジャーが放っておかない気もするが、

「メジャーでは左翼と右翼の経験があるが、2020年以降はほぼDHとしての出場。守るポジションがないうえ、内角への150キロ超の速球と外角低めの外に逃げるスライダーを苦にする。メジャーには155キロ以上の速球を投げる投手がゴロゴロいるし、DHとして30本以上打てるとは思えないのです。フロントに獲得を進言したこともありません」

とはア・リーグのスカウト。

チーム内での評判はいいし、今後も日本で稼ぐしかなさそうだ。

◇ ◇ ◇

