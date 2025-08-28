◇セ・リーグ 阪神―DeNA（2025年8月28日 横浜）

「4番・三塁」で先発出場した阪神・佐藤輝が先制の2ランを放った。

初回2死二塁。カウント1―1から森唯のカットボールを捉えバックスクリーン右への最深部へ運ぶ33号をかっ飛ばした。

本塁打、打点もリーグを独走する虎の大砲。打点を81へ伸ばした。