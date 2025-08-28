ニューストップ > スポーツニュース > 野球ニュース > 阪神 佐藤輝明が初回に特大の先制2ラン 本塁打33＆打点は81へ到達 阪神 佐藤輝明が初回に特大の先制2ラン 本塁打33＆打点は81へ到達 阪神 佐藤輝明が初回に特大の先制2ラン 本塁打33＆打点は81へ到達 2025年8月28日 18時0分 スポニチアネックス リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 ◇セ・リーグ 阪神―DeNA（2025年8月28日 横浜） 「4番・三塁」で先発出場した阪神・佐藤輝が先制の2ランを放った。 初回2死二塁。カウント1―1から森唯のカットボールを捉えバックスクリーン右への最深部へ運ぶ33号をかっ飛ばした。 本塁打、打点もリーグを独走する虎の大砲。打点を81へ伸ばした。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 巨人・田中将大の200勝が懸かる一戦“相棒”は岸田 坂本勇人はベンチスタート 中山が「8番・右翼」 阪神・石井大智 練習に姿を見せず、休養か 43試合連続無失点でプロ野球記録を更新中 楽天・荘司が29日の日本ハム戦に先発 今季同戦は2戦2勝 ロッテ・ボス 29日ソフトバンク戦に先発 状態上向き「自信を持ってマウンドに立つ」