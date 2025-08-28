「LCD-S20」

完実電気は、Audezeの平面磁界ドライバー採用密閉型ヘッドフォン「LCD-S20」を、8月22日に発売した。直販価格は96,800円。

「Audezeの代表的なスタジオヘッドフォンが誇る綿密に調整されたサウンドを、手頃なクローズドバックモデルとして初めて実現」したというモデル。90mm径の平面磁界ドライバーを搭載する。

フラッグシップモデル「CRBN2」で採用された、特許出願中の「SLAMテクノロジー」も投入されている。低音域を強化しながら歪みを徹底的に低減し、ダイアフラム上の圧力分布を最適化することで、「かつてないクリアでダイナミックなサウンドを実現」した。

パッシブ・ノイズリダクションにより、外部ノイズやマイクへの音漏れを抑制するため、レコーディングやトラッキングに最適な設計という。

調整可能なレザー製サスペンションヘッドバンドと、ジェル入りのイヤーパッドを採用し、長時間でも快適に装着できる。ケーブルは着脱式で左右どちらにも接続できる。付属ケーブルは編み込みタイプで長さは約233cm。

インピーダンスは18Ω、最大出力は120dB以上、THD(全高調波歪み)は0.1％以下@100dB SPL。最小入力は100mW以上、推奨入力レベルは250mW以上。重さは本体のみで550g。6.35mm to 3.5mmの変換プラグが付属する。