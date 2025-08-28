2025年8月27日、香港メディア・香港01は、中国の高速道路で「不気味なマスク」をかぶって他人を脅かしていた人物が外国人教師であることが判明し、本人が謝罪したことを報じた。

記事は、浙江省杭州市を通る長深高速道路の路上で24日、上海ナンバーの車に乗りホラーマスクをかぶった人物が並走する車に対して窓を開けて見つめ、その後、窓を上げてから再び顔を向けて注視する一幕があり、ネット上で物議を醸したと紹介した。

ホラーマスクをかぶった人物について、当局が調査を実施したところ同市蕭山区の学校に勤務する42歳の外国人教師だったことが判明したと伝え、本人が「友人の車に同乗中、お菓子を探していてカバンからマスクを見つけ、おふざけで着用した」と釈明したこと、実害はなかったものの、安全運転に影響を及ぼす可能性があるとして警察官が厳重に注意したことを伝えている。



また、外国人教師が自身の行為を悔い、動画を撮影した当事者に謝罪して許しを得たほか、騒ぎを起こしたとしてネットユーザーに対しても謝罪を行ったとした。

記事は、過去の事例として2019年に江蘇省蘇州市で顔にパックを貼ったまま自動車を運転した女性が警察官から罰金50元（約1000円）を科されたケースを紹介している。（編集・翻訳/川尻）