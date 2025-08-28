DAIGOが「オシャレですね～」と感動した 食卓が華やぐ見栄えのする簡単サラダ
日々の献立の悩みを、いつまでも料理初心者の気持ちを忘れないDAIGOと一緒に解決していく料理番組「DAIGOも台所」©ABCテレビ
今回は「ちょっと凝ったサラダ」をテーマに、オシャレでおいしいサラダのレシピを西洋料理のプロの先生に教わる。
「サラダバーが好きで、よく行ってるんですが、お家では、あんなにたくさんの種類用意できません。見栄えのする簡単サラダ教えてください！」というお悩みに、「ジンジャードレッシングのサラダ」「アボカドとかにかまのサラダ」「タイ風春雨サラダ」を提案。
この中から、「こんなサラダがサッと作れたら素敵！」とDAIGOも感動した、食卓が華やぐオシャレなサラダを調理する。©ABCテレビ
「ジンジャードレッシングのサラダ」
＜材料（２人分）＞
サラダほうれん草 30g
アボカド １個
ミニトマト ４個
ベーコン（かたまり） 80g
白ぶなしめじ 50g
バージンオリーブ油 大さじ１
塩 適量
こしょう 適量
☆ジンジャードレッシング
玉ねぎ 30g
おろししょうが 10g
おろしにんにく 小さじ1/4
塩 小さじ1/4
バルサミコ酢 大さじ２
サラダ油 大さじ１
こしょう 適量
＜作り方＞
① サラダほうれん草は４～５cm長さに切って水で洗い、アボカドは種を取り、皮をむいて７～８mm幅に切り、ミニトマトは横半分に切り、ベーコンは１cm角の拍子木切り、白ぶなしめじはほぐす。
② ジンジャードレッシングを作る。ボウルに玉ねぎをすりおろし、おろししょうが、おろしにんにく、塩、バルサミコ酢、サラダ油、こしょうを入れて混ぜる。
③ フライパンにベーコンとバージンオリーブ油を入れて中火で熱し、少し色づくまで炒め、白ぶなしめじ、塩、こしょうを加えて炒める。
④ ボウルにサラダほうれん草、ミニトマト、③を入れ、②のドレッシングを適量加えて和える。
⑤ 器にアボカドを敷いて④を盛り、残りのドレッシングを適量かける。
DAIGOの試食コメント
「う～ん、オシャレですね～。見た目もキレイだし、シャキシャキのほうれん草とベーコンの相性が抜群！そして何といってもこのドレッシングが最高！ジンジャーがきいていて、すごくおいしいです！」
☆そのほか２品の詳しいレシピは公式ホームページ＆公式インスタグラムで！
ＨＰ：https://onnela.asahi.co.jp/daidokoro
インスタグラム：https://www.instagram.com/onnela.kitchen/