¡Ö»ä¤¬¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡½¡½Ãæ±à¥ß¥Û¤¬¡È¥¯¥½¥¬¥¡É¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿¾¯½÷»þÂå¤Î¼«Ê¬¤òÄ«¥É¥é¤ËÅÐ¾ì¤µ¤»¤¿ÍýÍ³¡Ú¤¢¤ó¤Ñ¤óÂè109²ó¡Û
ÆüËÜ¿Í¤ÎÄ«¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¿Ä«¥É¥é¤³¤ÈÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡£¤½¤ÎÎò»Ë¤Ï1961Ç¯¤«¤é64Ç¯´Ö¤Ë¤âµÚ¤Ó¤Þ¤¹¡£ËèÆü¡¢15Ê¬¡¢µã¤¤¤¿¤ê¾Ð¤Ã¤¿¤êÊ°¤Ã¤¿¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Ä«¤´ÈÓ¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÄ«¥É¥é¤òËè½µ·îÍË¤«¤é¶âÍË¤Þ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢ÅöÆü¤Î´¶ÁÛ¤ä¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£Ä«¥É¥é¤Ë´Ø¤¹¤ëÃø½ñ¤ò2ºý¾å°´¤·¡¢¥ì¥Ó¥å¡¼¤ò10Ç¯Â³¤±¤Æ¤¤¿Ãø¼Ô¤Ë¤è¤ë¡Ö¸«¤Ê¤¯¤Æ¤â¤ï¤«¤ë¡¢ÆÉ¤ó¤À¤é¤â¤Ã¤È¥É¥é¥Þ¤¬¸«¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¤½¤ó¤ÊÏ¢ºÜ¤Ç¤¹¡£ËÜÆü¤Ï¡¢Âè109²ó¡Ê2025Ç¯8·î28ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Î¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¹¡£¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡¡ÌÚËó Åß¡Ë
Ãæ±à¥ß¥Û¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿À¸°Õµ¤¤Ê¾¯½÷¡¦²ÂÊÝ
¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¿Í¤ò¾·¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ê¿ó¡Ë
¡¡¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤Î»í½¸¡Ø°¦¤¹¤ë²Î¡Ù¤¬¿Íµ¤¤Ç¡¢¼«Âð¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥ì¥¿¡¼¤¬ÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¾®³Ø4Ç¯À¸¤ÎÃæÎ¤²ÂÊÝ¡Ê±ÊÀ¥¤æ¤º¤Ê¡Ë¤È¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥ì¥¿¡¼¡Ê¤Ï¤¬¤¡Ë¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÊ¸ÄÌ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡¡¤¢¤ëÆü¡¢²ÂÊÝ¤ÏÁÄÉã¡¦º½ÃË¡ÊÀõÌîÏÂÇ·¡Ë¤È°ì½ï¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤ë¡£ºÇ½é¤Î¤Ï¤¬¤¤Ë¡ÖÀèÀ¸¤Î½ê¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÇÇ°´ê¤Î»Å»ö¾ìË¬Ìä¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢²ÂÊÝ¤Ï¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Ç¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¡Ö²È¤¬¤¢¤ó¤Þ¤ê¥Ü¥í¤À¤«¤é¡×¤È¤«¡Ö¥µ¥¤¥À¡¼¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¤«¤ä¤¿¤é¤È¤º¤±¤º¤±¤È¼ºÎé¤Ê¤³¤È¤Ð¤«¤ê¸À¤¦¡£¤Ï¤¬¤¤ÎÊ¸ÌÌ¤Ç¤Ï¼ì¾¡¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡£
¡¡¤³¤Î¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤²ÂÊÝ¤Á¤ã¤ó¤Ë¤ÏÃíÌÜÅÀ¤¬¤Õ¤¿¤Ä¤¢¤ë¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ï±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Î¤Î¤Ö¤ò±é¤¸¤¿±ÊÀ¥¤æ¤º¤Ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢µÓËÜ¤ÎÃæ±à¥ß¥Û¤¬¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤À¡£
¡¡Ãæ±à¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡Ê²ÂÊÝ¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ë»ä¤¬¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£»ä¤¬»Ò¤É¤â¤Îº¢¡¢¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤Ë¼ê»æ¤ò½ñ¤¤¤Æ¡¢¤ªÊÖ»ö¤ò¤â¤é¤¤¡¢¤½¤Î¸å¡¢¸òÎ®¤â¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤¹¡£¼Âºß¤¹¤ëÊý¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¾ì¹ç¡¢¤¢¤Þ¤ê°¤¯½ñ¤¤¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¹¤Ç¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢°ä¤µ¤ì¤¿²ÈÂ²¤ÎÊý¤Ëµ¤¤ò¸¯¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤â»ä¤Ï¤¹¤´¤¯µ¤¤Î¶¯¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò½ñ¤¯¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ç¤â»×¤¤¤Ã¤¤ê¡È¥¯¥½¥¬¥¡É¤ò½ñ¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤¬¥â¥Ç¥ë¤À¤Ã¤¿¤é¹½¤ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¡¢»×¤¤¤Ã¤¤êÀ¸°Õµ¤¤Ê»Ò¤Ë¤·¤Æ¸À¤¤¤¿¤¤ÊüÂê¸À¤ï¤»¤Æ¤ß¤¿¤é¤È¤Æ¤âµ¤»ý¤Á¤è¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤À¡¢Åö»þ¡¢¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ä¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¼ºÎé¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡×
