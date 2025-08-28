¥À¥¤¥Ï¥Ä¡¦¥à¡¼¥ô¡¢¥¹¥º¥½é¤ÎEV¡¢Æü»º¡¦¥¨¥ë¥°¥é¥ó¥É¡Ä2025Ç¯²¼È¾´ü¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥Ò¥Ã¥È³Î¼Â¡×¤Ê¿··¿¼Ö¤òÀìÌç²È¤¬Å°Äì²òÀâ¡ª
ÃÂÀ¸30Ç¯¤Ç½é¤Î¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤òÆÀ¤¿¥À¥¤¥Ï¥Ä¡Ö¥à¡¼¥ô¡×¡¢¥¹¥º¥½é¤ÎEV¡Öe¥Ó¥¿¡¼¥é¡×¡¢15Ç¯¤Ö¤êºþ¿·¤ÎÆü»º¡Ö¥¨¥ë¥°¥é¥ó¥É¡×¤Ê¤É¡¢2025Ç¯²¼È¾´ü¡¢¾è¤êÊª¥·¡¼¥ó¤Ë¡È¥á¥¬¥Ò¥Ã¥È³Î¼Â¡É¤ÊÃíÌÜ¥â¥Ç¥ë¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¡ªÀìÌç²È¤¬Ê¬ÀÏ¤¹¤ë·ã¥¢¥Ä¤Î¿··¿¼Ö¡õ¥Ð¥¤¥¯¡¦¼«Å¾¼Ö¤òÅ°Äì²òÀâ¡£
¡Ú»ä¤¿¤Á¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡ª¡Û
¢£¥â¡¼¥¿¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦²¬ËÜ¹¬°ìÏº¤µ¤ó
1968Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÆüËÜ¥«¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼Áª¹Í°Ñ°÷¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç26Âæ¤Î°¦¼Ö¤ò¾è¤ê·Ñ¤¤¤Ç¤¤¿¤¬SUV¤ÏÌ¤½êÍ¤Ç¡¢¥Î¥Þ¥É¤Ë¤Ï¶½Ì£ÄÅ¡¹¡£
¼«Æ°¼Ö»¨»ïÊÔ½¸Ä¹¤ò·Ð¤Æ¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤ËÅ¾¿È¡£¥¯¥ë¥Þ¡¢¥Ð¥¤¥¯¡¢¼«Å¾¼Ö¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¡¢¥Ð¥¹Äà¤ê¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ëÆ»³Ú¼Ô¡£
¡Ú¥à¡¼¥ô¡ÛÃÂÀ¸30Ç¯ÌÜ¤Î¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç½é¤Î¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤òºÎÍÑ¡ª
¥À¥¤¥Ï¥Ä
¥à¡¼¥ô
135Ëü8500±ß¡Á202Ëü4000±ß
ÃÂÀ¸¤«¤é30Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¡£¡Ö¥à¡¼¥ô¤é¤·¤¤¡ÈÆ°¤¯»Ñ¤¬Èþ¤·¤¤¡ÉÃ¼Àµ¤ÇÑÛ¡¹¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢µ¡Ç½¤È¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¼Á´¶¹â¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤Î½éºÎÍÑ¤¬Âç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
SPEC¡ÚRS ¥¿¡¼¥Ü 2WD¡Û¡üÁ´Ä¹¡ßÁ´Éý¡ßÁ´¹â¡§3395¡ß1475¡ß1655mm¡ü¼ÖÂÎ½ÅÎÌ¡§890kg¡ü¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¡§658ccÄ¾Îó3µ¤Åû¡Ü¥¿¡¼¥Ü¡üºÇ¹â½ÐÎÏ¡§47kW/6400rpm¡üºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§10.2kg-m/3600rpm¡üWLTC¥â¡¼¥ÉÇ³Èñ¡§21.5km/L
¡Ú¥³¥³¤¬¥Ò¥Ã¥È³ÎÄê¤Îº¬µò¡Û¿Íµ¤¤Î¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤òÆÀ¤Æ·ãÀï¶è¤ËÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤ë¡ª
¡ÖÁ´¹âÌó1600mm¤Ç¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤È¤¤¤¦¶¥¹ç¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Î´ð´´¼Ö¼ï¤Ç¤¢¤ë¥à¡¼¥ô¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£135Ëü8500±ß¡Á¤È¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê²Á³Ê¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡×¡Ê¥â¡¼¥¿¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦²¬ËÜ¹¬°ìÏº¤µ¤ó¡Ë
¡Úe¥Ó¥¿¡¼¥é¡Û¥¹¥º¥½é¤È¤Ê¤ëEV¤Ï²Á³Ê¼¡Âè¤Ç¥Ò¥Ã¥È¥â¥Ç¥ë¤Î²ÄÇ½À¥¢¥ê!?
¥¹¥º¥
e ¥Ó¥¿¡¼¥é
²Á³ÊÌ¤Äê
2024Ç¯11·î¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ß¥é¥Î¤Ç½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¹¥º¥½é¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼EV¡£Àè¿ÊÀ¤ÈÎÏ¶¯¤µ¤ò½Å»ë¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢ÅÅÆ°4WD¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖALLGRIP-e¡×¤Ë¤è¤ë¹â¤¤ÁöÇËÀ¤âÌ¥ÎÏ¤À¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÍÆÎÌ¤Ï49kWh¤È61kWh¤¬ÅÐ¾ìÍ½Äê¡£
SPEC¡Ê²¤½£¸þ¤±¡Ë¡Ú¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÍÆÎÌ61kWh¡¦4WD¡Û¡üÁ´Ä¹¡ßÁ´Éý¡ßÁ´¹â¡§4275¡ß1800¡ß1635mm¡ü¼ÖÂÎ½ÅÎÌ¡§1860¡Á1890kg¡ü¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¡§ÅÅµ¤¥â¡¼¥¿¡¼¡ß2¡üºÇ¹â½ÐÎÏ¡§135kW¡üºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§30.6kg-m¡ü¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÁíÅÅÎÏÎÌ¡§61kWh¡üºÇÂç¹ÒÂ³µ÷Î¥¡§Èó¸øÉ½
¡Ú¥³¥³¤¬¥Ò¥Ã¥È³ÎÄê¤Îº¬µò¡Û¥¹¥º¥½é¤È¤Ê¤ëÎÌ»ºBEV¤ÏÅÅÆ°4WD¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV
¡Ö¤³¤ì¤°¤é¤¤¤Î¥µ¥¤¥º¤ÎSUV¤ÇEV¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£ÅÅÆ°4WD¥·¥¹¥Æ¥à¡ØALLGRIP-e¡Ù¤ÎÁöÇËÀ¤Ë¤â´üÂÔÂç¡£ÆüËÜÀª¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤LFPÅÅÃÓ¡Ê¢¨¡Ë¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡×¡Ê¥â¡¼¥¿¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦²¬ËÜ¹¬°ìÏº¤µ¤ó¡Ë
¢¨¡§¥ê¥ó»ÀÅ´¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ
¡Ú¥¨¥ë¥°¥é¥ó¥É¡Û15Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç¥È¥è¥¿¤Î¥¢¥ë¡¿¥ô¥§¥ë¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤«¡©
Æü»º
¥¨¥ë¥°¥é¥ó¥É
²Á³ÊÌ¤Äê
15Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤È¤Ê¤ë4ÂåÌÜ¤¬½©¤ËÈ¯É½Í½Äê¡£¿·³«È¯¤ÎÈ¯ÅÅÀìÍÑ1.5L¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¥â¡¼¥¿¡¼Îà¤ò5¤Ä¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë½¸Ìó¤·¤¿¡Ö5-in-1¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Ë¤è¤ëÂè3À¤Âåe-POWER¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£¿Ê²½·¿¡ÖV¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤¬À¸¤àÆ²¡¹¤¿¤ë¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥§¥¤¥¹¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¡Ú¥³¥³¤¬¥Ò¥Ã¥È³ÎÄê¤Îº¬µò¡Û¤¢¤¨¤Æ¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¤Ï¤»¤º!?Âè3À¤Âå¤Îe-POWER¤Ë´üÂÔ
¡Ö¥È¥è¥¿Àª¤ÎÆÈÃÅ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹âµé¥ß¥Ë¥Ð¥ó³¦¤Ë¤½¤Î²ç¾ë¤òÊø¤¹¤Ù¤¯Æü»º¤¬»ÉµÒ¤òÁ÷¤ê¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£ÆÀ°Õ¤Îe-POWER¤ò¶î»È¤·¤¿Áö¤ê¤¬¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤ÎÁö¤ê¤Ë¤É¤ó¤Ê¿·É÷¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Î¤«¶½Ì£ÄÅ¡¹¡ª¡×¡Ê¥â¡¼¥¿¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦²¬ËÜ¹¬°ìÏº¤µ¤ó¡Ë
¡Ú¥Õ¥¡¥Ä¥£¥ª¡Û½©¤ËÆüËÜ¤Ç¤âÅÐ¾ì!? ¥ì¥È¥í¤«¤ï¤¤¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤¹¤Ç¤ËSNS¤ÇÏÃÂê¤Ë
¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡
¥Õ¥¡¥Ä¥£¥ª
²Á³ÊÌ¤Äê
³¤³°¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºÇ¿·¤Î¥Ö¥ë¡¼¥³¥¢125cc¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥â¥Ç¥ë¡£¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¥â¡¼¥¿¡¼¤ÈÈ¯ÅÅ¤ò°ìÂÎ²½¤·¤¿¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¥â¡¼¥¿¡¼¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥¿¡¼¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ºäÆ»¤Ç¤ÏÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥È¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£ÃÏµå¤ËÍ¥¤·¤¤¸¶ÉÕÆó¼ï¤À¡£
¡Ú¥³¥³¤¬¥Ò¥Ã¥È³ÎÄê¤Îº¬µò¡ÛÆüËÜ¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¸¶ÉÕÆó¼ï¤Ç¸É¹â¤Î¥ì¥È¥í¥â¥À¥ó¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡Ö¸¶ÉÕÆó¼ï¤Î¤Ê¤«¤ÇÍ¤ê¤½¤¦¤ÇÌµ¤«¤Ã¤¿¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÏÃÂê¡£¥ì¥È¥í¥â¥À¥ó¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤Î»ÏÁÄ¤Ç¤¢¤ë¥Ù¥¹¥Ñ¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¡¢¿·¤¿¤Ê¥æ¡¼¥¶¡¼ÁØ¤ò³ÍÆÀ¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê¾è¤êÊª¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ÊÂÌÚÀ¯¹§¤µ¤ó¡Ë
¡ÚDE01-2¡Û¥ß¥Ë¥Ù¥í¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó+ÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥È¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ÇÃíÌÜ¡ª
¥Ç¥¤¥È¥Ê ¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£
DE01-2
19Ëü5800±ß
¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¥ß¥Ë¥Ù¥í¥¹¥¿¥¤¥ë¡£Âç¿Í¤ÎÍ¾Íµ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬½¨°ï¡£Å¬À¿ÈÄ¹¤Ï145¡Á185cm¤ÈÉý¤¬¹¤¯ÃËÀ¡¢½÷À¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡£ÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥È¤Ï¥â¡¼¥ÉÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÎÌµ¤¤¥·¥ó¥×¥ë¥¿¥¤¥×¡£70km¤Î¹ÒÂ³µ÷Î¥¤â½½Ê¬¤À¡£
SPEC¡üÁ´Ä¹¡ßÁ´Éý¡ßÁ´¹â¡§1550¡ß550¡ß950mm¡ü¼ÖÂÎ½ÅÎÌ¡§Ìó17.8kg¡Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼´Þ¤à¡ü¥®¥¢¡§³°Áõ9ÃÊ¡ü¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÍÆÎÌ¡§36V9.6Ah¡üÁö¹Ô²ÄÇ½µ÷Î¥¡§Ìó70km¡ü¥Û¥¤¡¼¥ë¥µ¥¤¥º¡§20¥¤¥ó¥Á
¡Ú¥³¥³¤¬¥Ò¥Ã¥È³ÎÄê¤Îº¬µò¡Û¶áÂå²½¤ò¼«Ëý¤·¤Ê¤¤Âç¿Í¤Î¥¯¥é¥·¥«¥ë¡ª
¡Ö¤¢¤¨¤ÆÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥È¤È¤¤¤¦¶áÌ¤Íè´¶¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Âç¿Í¿´¤ò»É·ã¤·¤Þ¤¹¡£ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ó¤À»þ¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤µ¤¬½¨°ï¤Ç¡¢¥¯¥ë¥Þ¤ËÀÑ¤ó¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤¤Ä®¤Ç¥Ý¥¿¥ê¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤â°ì¶½¤Ç¤¹¡×¡Ê¾è¤êÊª¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ÊÂÌÚÀ¯¹§¤µ¤ó¡Ë
