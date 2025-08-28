コンバースが富樫勇樹のシグネチャーモデルを発表…イニシャルと背番号を表現したオリジナルロゴも

8月28日、コンバースはブランドアンバサダーを務める富樫勇樹によるブランド史上日本人選手として初のシグネチャーモデル「CONS UNAVERAGE MID」を2025年12月に発売することを発表した。

同モデルには富樫が開発に深く携わっており、ガードに求められる俊敏な動きや精密なプレーを支える機能を搭載している。また、デザインには富樫のスピード、エネルギー、闘志を象徴する“閃光”と“炎”のイメージが落とし込まれている。





発表された富樫のシグネチャーロゴ［写真］＝コンバース

さらに、シュータンには富樫を象徴するオリジナルのシグネチャーロゴを配置。イニシャルである「Y」と「T」を組み合わせ、背番号の「Ⅱ（2）」を表現したデザインとなっている。直線的かつ斜体を取り入れたこのロゴは、クイックネスとスピード感を象徴。縦方向の二本線は「スピード」と「テクニック」を、斜線の余白はディフェンスを切り裂く鋭い動きを表現している。

コンバースから発表された本モデルの各種スペックや商品概要は以下の通り。

■スペックについて



・Upper Technology



通気性の高いテクニカルメッシュアッパーとTPU融着により、ホールド性を高めたデザイン。



・TPU Shank



TPU樹脂パーツの弾性特性により、屈曲・伸展時に反発効果を発揮。



・Lateral Wall Stabilizer



ミッドソールは、2つのパーツで構成。ベースにはクッション性、側壁にはサポート性を持たせ、それぞれの部位に最適な製法を施すことで、プレーヤーの足元をしっかりと支える。



・React HC



CONVERSE独自のハニカム構造の緩衝材。踵部に内蔵し着地の衝撃を効果的に和らげる。



・Outsole



走行時や、回転時など様々なシチュエーションで高いグリップ力を発揮。縦方向への屈曲性だけでなく、横方向への屈曲性も高めたソール意匠を採用。

■商品概要



商品名：CONS UNAVERAGE MID（コンズ アンアベレージ MID）



商品価格：22,000円（税込）



商品カラー展開（商品番号）：ブラック/レッド/シルバー（33500520）



サイズ展開：25.0cm～29.0cm、30.0cm、31.0cm



発売予定日：2025年12月発売

【画像】「CONS UNAVERAGE MID」商品画像