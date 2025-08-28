Uruの新曲「プラットフォーム」が、9月25日より放送のTVアニメ『永久のユウグレ』（MBS／TBS系）のオープニングテーマに決定。あわせて、同楽曲が10月15日に配信リリースされる。

（関連：Mrs. GREEN APPLEはなぜカバーされ続ける？ Uru、Superfly……実力者に認められるアーティストとしての凄み）

同楽曲は、Uruが作詞／作曲を手掛け、書き下ろしたもの。TVアニメ『薬屋のひとりごと』第2クールオープニングテーマの「アンビバレント」でもアレンジを手掛けた田中隼人の編曲で、軽快かつ心地よいアップナンバーとなっている。

同アニメは『スーパーアニメイズムTURBO』枠にてオンエア。長年に渡るコールドスリープから目覚めた主人公 姫神アキラが最愛の恋人 王真樹トワサに酷似したアンドロイド ユウグレに結婚を迫られ、トワサと再会できると信じてユウグレと共に旅をする。そんな道中で2人は新時代の愛の形を目の当たりにしながら愛の有り方を考える、本格ラブストーリーだ。

なお、MBSの公式YouTubeにて本日公開されたアニメの第1弾PVでは、同楽曲の一部を試聴可能。また、デジタルリリースに先駆け配信予約もスタートしている。

＜Uru コメント＞

多様性が問われている時代に、新しい形について考える機会を与えてくれるような作品にオープニング曲として携わることができて嬉しく思っています。私たちの現実の日常生活の中に存在しているAI技術についても、この先の想像を膨らますことを楽しみながら脚本を読ませていただきました。そして、どんな形でも愛は愛、人を想う気持ちは変わらないんだなという確信も得られましたし、その何も飾らないまっすぐな気持ちをストレートに曲や歌詞に落とし込みました。この「プラットフォーム」が『永久のユウグレ』の登場人物たちや観てくれた方、聴いてくれた方の背中を押す事ができるような、楽しくて勢いのある曲になってくれますように。

＜監督／シリーズ構成 津田尚克 コメント＞

TVアニメにとって、オープニングは予感であり、最後に帰ってくる場所であると思っています。その入口に立つ楽曲として、Uruさんの持つ透明感のある歌声が、この物語に新たな魅力と温もりを添えてくれると確信し、お願いしました。上がってきたデモ段階で、作品で言いたい事の全てが入っている、と驚きました。いかにUruさんが永久のユウグレという作品と向き合ってくれたかが窺い知れ、嬉しさに震えた事を覚えています。「プラットフォーム」という曲名の通り、この作品を観るすべての人にとっての出発点であり、また帰ってくる居場所として、物語と寄り添ってくれることを願っています。

（文＝リアルサウンド編集部）