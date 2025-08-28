礼衣、ソロアーティストとして本格始動！1stデジタルシングル「違法建築」をリリース

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

音楽ユニット「ツユ」の元ボーカリスト・礼衣が、ソロアーティストとしての活動を本格始動。9月5日に、1stデジタルシングル「違法建築」をリリースする。また、同日20時には、同楽曲のMVもYouTubeにてプレミア公開される。

■「日曜日のメゾンデ」のボーカルとしても活動

礼衣は2019年から2024年にかけて、音楽ユニット「ツユ」のボーカルを担当。ツユはYouTubeチャンネル登録者数136万人、総再生回数は4.5億回を超えるなど、国内外で高い人気を誇った。

2025年3月には「礼衣、はじまります。」という投稿とともにXアカウントを開設し、その後、MAISONdesの新プロジェクト「日曜日のメゾンデ」のボーカルとしても活動。

ソロアーティストとしての本格的な情報公開は控えられたまま、約半年。突如発表された今作「違法建築」は、礼衣自身が作詞作曲を手掛けたオリジナル楽曲。共作曲にFUKUSHIGE MARI、編曲に笹川真生を迎えた楽曲で、ソロアーティストとしての第一歩となる。

■リリース情報

2025.09.05 ON SALE

DIGITAL SINGLE「違法建築」

■関連リンク

礼衣 OFFICIAL X

https://x.com/reibowwow

礼衣 OFFICIAL Instagram

https://www.instagram.com/reibowwow/

礼衣 OFFICIAL YouTube

礼衣 OFFICIAL TikTok

