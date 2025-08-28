TBS NEWS DIG Powered by JNN

Àè·î¡Ê7·î¡Ë¡¢¿·½É¡¦²ÎÉñ´ìÄ®¤ÎÂçµ×ÊÝ¸ø±à¶á¤¯¤ÇÇä½Õ¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ëµÒÂÔ¤Á¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ20Âå¤Î½÷À­4¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢Åìµþ¶è¸¡¤Ï¤­¤ç¤¦¡Ê28Æü¡Ë¡¢½÷À­1¿Í¤òÇä½ÕËÉ»ßË¡°ãÈ¿¤Îºá¤ÇÎ¬¼°µ¯ÁÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤Î»ö·ï¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢2¿Í¤¬Æ±¤¸ºá¤ÇÎ¬¼°µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤ÆÅìµþ´ÊºÛ¤«¤éÈ³¶â2Ëü±ß¤ÎÎ¬¼°Ì¿Îá¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢1¿Í¤¬ÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£