キャンペーン：ProGrade Digital製品が「AmazonスマイルSALE」で最大25％OFFに メモリーカード、カードリーダー、ポータブルSSDなど42製品
ProGrade Digital Inc.は、8月29日（金）9時00分から始まる「AmazonスマイルSALE」に参加する。同社が取り扱う42製品を15～25％OFFで販売する。
最も割引率が高いのはポータブルSSDの「PG10 Pro」。2TB、4TB、8TBの3モデルともに25％OFFとなる。PG10 Proは持続書込速度の速さが特徴で、数TBにいたるデータでも安定した転送を可能とするストレージ製品。
そのほかCFexpress 4.0 Type B GOLD、SDXC UHS-II V60 GOLD/V90 IRIDIUMが20％OFFと高い割引率となっている。
セール期間
2025年8月29日（金）～9月4日（火）
セール対象製品
USB4 Portable SSDPG10 Pro 2TB：66,000円→49,500円（25%OFF） PG10 Pro 4TB：132,000円→99,000円（25%OFF） PG10 Pro 8TB：231,000円→173,250円（25%OFF） PG10.5 Mini 1TB：29,700円→25,245円（15%OFF） PG10.5 Mini 2TB：49,500円→42,075円（15%OFF） PG10.5 Mini 4TB：90,800円→77,180円（15%OFF）
USB3.2 Gen2x2 Portable SSDPG30 500GB：16,500円→14,025円（15%OFF） PG30 1TB：23,100円→19,635円（15%OFF） PG30 2TB：41,300円→35,105円（15%OFF）
CFexpress 4.0 Type BGOLD 240GB：21,500円→17,200円（20%OFF） GOLD 512GB：31,400円→25,120円（20%OFF） GOLD 1TB：54,500円→43,600円（20%OFF） GOLD 2TB：99,000円→79,200円（20%OFF） IRIDIUM 400GB：33,000円→28,050円（15%OFF） IRIDIUM 800GB：62,700円→53,295円（15%OFF） IRIDIUM 1.6TB：122,100円→103,785円（15%OFF）
CFexpress 2.0 Type B
・GOLD 128GB：16,500円→14,025円（15%OFF）
CFexpress 4.0 Type AIRIDIUM 480GB：38,000円→32,300円（15%OFF） IRIDIUM 960GB：71,000円→60,350円（15%OFF）
CFexpress 2.0 Type AGOLD 120GB：19,800円→16,830円（15%OFF） GOLD 240GB：24,800円→21,080円（15%OFF） GOLD 480GB：34,700円→29,495円（15%OFF） GOLD 960GB：66,000円→56,100円（15%OFF）
SDXC UHS-IIV60 GOLD 128GB：7,500円→6,000円（20%OFF） V60 GOLD 256GB：13,200円→10,560円（20%OFF） V60 GOLD 512GB：23,100円→18,480円（20%OFF） V60 GOLD 1TB：41,300円→33,040円（20%OFF） V90 IRIDIUM 128GB：16,500円→13,200円（20%OFF） V90 IRIDIUM 256GB：33,000円→26,400円（20%OFF） V90 IRIDIUM 512GB：74,300円→59,440円（20%OFF） V90 IRIDIUM 1TB：132,000円→105,600円（20%OFF）
microSDXC UHS-IIV60 GOLD 128GB：7,600円→6,460円（15%OFF） V60 GOLD 256GB：13,400円→11,390円（15%OFF） V60 GOLD 512GB：23,300円→19,805円（15%OFF）
USB4 Card ReaderCFexpress 4.0 B（PG05.6）：16,500円→14,025円（15%OFF） CFexpress 4.0 A（PG09.6）：16,500円→14,025円（15%OFF）
USB3.2 Gen 2 Card Reader
・CFexpress A（PGM12）：13,200円→9,900円（25%OFF）
USB3.2 Gen 1 Dual Slot Card Reader
・SD/microSD（PG0.5）：5,800円→4,930円（15%OFF）