森崎ウィン（ソウタ）と向井康二（カイ）の“両片想い”が溢れる！映画『（LOVE SONG）』場面写真解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

森崎ウィンと向井康二（Snow Man）がW主演を務める映画『（LOVE SONG）』（10月31日公開）より、運命の再会を果たしたふたりの“両片想い”が溢れる場面写真が公開された。

■ソウタ（森崎ウィン）とカイ（向井康二）はバンコクで再会

映画『（LOVE SONG）』は、世界的な人気を誇る大ヒットBLドラマ『2gether』を手掛けたタイのチャンプ・ウィーラチット・トンジラー監督がメガホンをとり、W主演を森崎ウィンと向井康二（Snow Man）が務める、日本とタイを代表するスタッフ＆キャストが集結した日タイ共同制作作品。東京とバンコクを舞台に、未完成のラブソングがふたりの運命を繋ぐ“ピュアラブストーリー”であることが大きな話題となっている。

幼馴染で同じ大学に通い、ずっと一緒に過ごしてきたソウタ（森崎ウィン）とカイ（向井康二）。親友であるはずのカイに特別な想いを抱いてしまった気持ちは胸の奥にしまい、あくまで親友として接するソウタだったが、ある日突然、カイはソウタの前から忽然と姿を消してしまう。結局「好きだ」と言えずに終わってしまったソウタの初恋…。あの頃、カイが歌っていた“未完成の曲”――。切なくどこか悲しげなメロディは、今もソウタの心の奥で繰り返し鳴り響いていた。

数年後、メーカーの研究員として忙しい毎日を送っていたソウタは、タイ・バンコクへの赴任を決意する。異国の空気に戸惑いながらバンコクの街を歩いていたその時、まるで時が巻き戻るように、目の前にカイが現れる。もう二度と会えないと思っていた初恋の相手との、あまりにも唐突な再会だった。

あの頃と変わらず、クールでそっけなくて、だけど優しい――そんなカイの姿に、胸に秘めていた“トキメキ”が甦るソウタ。ふたりで食べた屋台スイーツ、雨が降る中で一緒に出かけたナイトマーケットでの相合傘…異国の地・タイで新しい思い出が増えるたびに、離れ離れだった時間を取り戻すかのように、ふたりの距離は一気に近づいていく。

■相合傘は偶然の雨がもたらしたロマンティックな名シーン

このたび、運命の再会を果たしたふたりの“両片想い”が溢れる場面写真が解禁。相合傘をするふたりの姿を収めたエモーショナルなナイトマーケットでのデートシーンは、本来は晴れの予定がスコールにより急きょ雨のシーンへ変更となった。偶然の雨がもたらしたロマンティックな名シーン。濡れた地面に光が反射し、より幻想的な雰囲気が漂うなかで、ふたりの間に熱い感情が甦っていく。

また別カットでは、ソファーで横になるソウタをカイが優しく見守るシーンも。いつもはクールなカイが、ソウタだけに見せるその優しい表情と視線から、胸に秘めた想いが伝わってくる。

さらに、学生時代に“未完成の曲”を奏でるカイを後ろから見つめるソウタや、職場の先輩であり良き相談相手でもあるジン（及川光博）に“未完成の曲”のいきさつを打ち明け、学生時代のカイを思い出し、思わず笑みがこぼれてしまうソウタの姿を収めたシーンも併せて解禁となった。

再会を遂げても、胸の高鳴りと反比例するような、恋に不器用なふたりの“まだ言えない”距離感。“両片想い”のまま時間を重ねていくソウタとカイの恋の行方は果たして…。

異国の地で描かれる運命的な再会を果たしたソウタとカイ。相手を想いながらもすれ違ってしまう姿に胸を打つ、文化や言語の壁を越えて紡がれる”切なさ”と”トキメキ”が溢れるピュアラブストーリー映画『(LOVE SONG)』。10月31日公開へ向け、引き続き注目だ。

■映画情報

『（LOVE SONG）』

10月31日（金）全国ロードショー

出演：森崎ウィン 向井康二（Snow Man）

ミーン・ピーラウィット・アッタチットサターポーン 藤原大祐 齊藤京子

ファースト・チャローンラット・ノープサムローン ミュージック・プレーワー・スタムポン 逢見亮太

夏目透羽 水橋研二 宮本裕子 ／ 筒井真理子 ／ 及川光博

監督・脚本：チャンプ・ウィーラチット・トンジラー

脚本：吉野主 阿久根知昭

主題歌：Omoinotake「Gravity」

制作幹事・配給：KADOKAWA

(C)2025『（LOVE SONG）』製作委員会

■関連リンク

映画『（LOVE SONG）』作品サイト

movie-lovesong.jp

■【画像】映画『（LOVE SONG）』ポスタービジュアル