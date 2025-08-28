°ËÆ£º»è½¡¢¼ºÇÔ¤¹¤é¤â¼«Ê¬¤ò¹â¤á¤ë¤â¤Î¡Ö¼ºÇÔ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÉÝ¤¤¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
¡¡½÷Í¥¤Î°ËÆ£º»è½¤¬28Æü¡¢ÆüËÜ½÷»ÒÂç³Ø¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡ØÉ÷¤Î¥Þ¥¸¥à¡ÙÆüËÜ½÷»ÒÂç³Ø²Æ´üÆÃÊÌ¶µ¼¼¤Ë¸¶ºî¼Ô¤Î¸¶ÅÄ¥Þ¥Ï¤È¶¦¤Ë½ÐÀÊ¡£¼ºÇÔ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ýÏÀ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°ËÆ£º»è½¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ë¡ÈÌ´¡É¤ä¡È¼ºÇÔ¡É¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¾Ð´é¤Ç¸ì¤ë¡ª
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢¡ÖÆîÂçÅìÅç¤ÎÉ÷¤Ë¿á¤«¤ì¤Æ°é¤Ä¥µ¥È¥¦¥¥Ó¤«¤é¥é¥à¼ò¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È»×¤¤Î©¤Á¡¢¼ÒÆâ¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¶â¾ëÍ´»Ò»á¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢¸¶ÅÄ¥Þ¥Ï¤¬½ñ¤¾å¤²¤¿¾®Àâ¡ØÉ÷¤Î¥Þ¥¸¥à¡Ù¡£Ê¿ËÞ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿·ÀÌó¼Ò°÷¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦°ËÇÈ¡Ê¤¤¤Ï¡Ë¤Þ¤¸¤à¤¬¡¢»×¤¤¤Ä¤¤Ç½Ð¤·¤¿´ë²è¤¬¾¡¤Á»Ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¡¹¤ò´¬¤¹þ¤ß¤Ä¤Ä¤â¡¢²ÈÂ²¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤ÆÌ´¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÀ®Ä¹¤È´Ø¤ï¤ë¿Í¡¹¤Î¿¿¿´¤ÎÊª¸ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ËÆ£¤Ï¼ç¿Í¸ø¤Î¤Þ¤¸¤à¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡Ì´¤ò½é¤á¤Æ°Õ¼±¤·¤¿¤È¤¤Îµ¤»ý¤Á¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È°ËÆ£¤Ï¡Ö»ä¤Ï¤ª¼Çµï¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢9ºÐ¤Îº¢¤Ë¥É¥é¥Þ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤¿¤Þ¤¿¤Þ¼õ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡£¤Þ¤¸¤à¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¤½¤ì¤ò¤º¤Ã¤ÈÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¿¿Í¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡Ø³Ú¤·¤¤¡Ù¤È¤«¡Ø¹¥¤¤À¤Ê¡Ù¤È¤«¡¢·Ð¸³¤¬Àè¤ËÍè¤¿¥¿¥¤¥×¤Î¿Í´Ö¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¹¥¤¤Ê¤³¤È¤«¤éÌ´¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿´¶¤¸¡×¤È²óÅú¡£°ËÆ£¤ÏÀÎ¤«¤é¤´¤Ã¤³Í·¤Ó¤ä¥â¥Î¥Þ¥Í¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¡Ö±äÄ¹Àþ¾å¤Ê´¶¤¸¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤Î¾è¤ê±Û¤¨Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¿¤Ö¤óÂçÄñ¤Î¤³¤È¤òÊÉ¤À¤È»×¤ï¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¡×¤È¼«Ê¬¤òÊ¬ÀÏ¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤ó½ý¤Ä¤¯¤·¶ì¤·¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ò¼ÙËâ¤¹¤ëÊÉ¤È¤ÏÆÃ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡ÖÊÉ¤Ã¤Æ»×¤¤¹þ¤à¤Î¤Ï¼«Ê¬¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é¤¢¤Þ¤êÊÉ¤ò¼«Ê¬¤ÇÀß¤±¤Ê¤¤Êý¤Ç¤¹¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¼ºÇÔ¤Ï¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£¡ÖÈ¿¾Ê¤·¤¿¤ê¸å²ù¤·¤¿¤ê¤Ï¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤ë¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤½¤ó¤Ê¤ËÉÝ¤¤¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡¢¼ºÇÔ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¼ºÇÔ¤·¤¿¿Í¤ËÍ¥¤·¤¤¡£·Ð¸³¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¼ºÇÔ¤¹¤é¤â·Ð¸³ÃÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¤¹¤´¤¯¼«Ê¬¤ò¹â¤á¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¡Ö¼ºÇÔ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÉÝ¤¤¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£»à¤Ë¤Ï¤·¤Ê¤¤¤·¡¢ÊÌ¤ËÂç¾æÉ×¡£¼ºÇÔ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¤ËÌÂÏÇ¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤«¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°ËÆ£¤Ï¡Ö¼ºÇÔ¤«¤éÂó¤«¤ì¤¿Æ»¤Ï³Ú¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¤âÏÃ¤·¡Ö¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤ã¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿·Ð¸³¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤·¡¢¤â¤é¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â¤¢¤ë¡£¼ºÇÔ¤¬¸Æ¤ó¤À¹¬Ê¡¤Ê¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤½¤ì¤âÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¶²¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È³ØÀ¸¤¿ch¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡ØÉ÷¤Î¥Þ¥¸¥à¡Ù¤Ï¡¢9·î5Æü¤è¤ê²Æì¸©Àè¹Ô¸ø³«¡¢9·î12Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
