中井卓大がスペイン５部リーグ、レガネスＢで新たな一歩を踏み出した。

世界に冠たるレアル・マドリードの下部組織で９歳から育ち、着実にカテゴリーを上がってきた中井だが、セカンドチームに当たるカスティージャではほとんど出場機会を得られなかった。そこで2023−24シーズンは３部マハダオンダに移籍するが鳴かず飛ばず。2024−25シーズンは同じ３部のアモレビエタに移籍するも低調で、後半戦は４部カンタブリア（２部ラシン・サンタンデールのＢチーム）に新天地を求めたが、期待に応えられずに終わっている。

結局、中井は11年間を過ごしたレアル・マドリードから"旅立つ"ことになった。いや、契約解除というべきだろう。かつてマドリードが認めた技術が絶賛された天才MFは、再挑戦の場に５部を選んだ。

「５部でやるくらいなら、J3やJFLでも日本に戻ってくるべきではないか」

神童の凋落に対する失望感からか、そんな声も少なくない。だが......スペインで挑戦し続ける理由はある。



レガネスＢでプレシーズンマッチに先発出場した中井卓大 photo by Mutsu Kawamori／MUTSUFOTOGRAFIA



まず、スペインと日本ではリーグの構造、厚みがまるで違う。

スペインにはまず華やかな１部がある。J1とは、何から何まで比べ物にならない。レアル・マドリード、バルセロナ、アトレティコ・マドリードは別格としても、誰もが目指す舞台だ。

次に２部は、その檜舞台が手の届くところにある。世界中から一獲千金を狙う猛者が集まる。３部も玉石混淆とはいえ、レベルは低くはない。１部リーグのセカンドチームは多くがこのカテゴリーにいるだけに、若い選手にとってはむしろ登竜門だ。

そして３部以下に、スペインサッカーの強さの神髄がある。

３部は２リーグに分けられるが、J3がふたつあると考えればわかりやすいだろうか。とにかく裾野が広く、大きなふるいにかけられるなかで１部への可能性が見えてくる。４部はさらに５つのリーグに分けられ、やはりトップを目指す。日本の４部相当のJFLとは規模が違う。そしてスペイン５部は各地域になんと18ものリーグがあるのだ（その下に、さらに各地域のリーグがある）。

【レガネスＢからレガネスへの道】

いわゆるプロとアマチュアの境は曖昧だろう。たとえば４部リーグは一般的に月給約20万円程度と言われるが、クラブ差、個人差が激しい。昇格を目指すようなチームの主力は、その５倍ほどをもらうこともあるし、トップチームが１部にいる場合、２部リーグの控え選手と同じ給料をもらう若い選手もいる。当然、５部もクラブ別、個人別で差があり、月給３万円の選手も30万円の選手もいるはずだ。

ひとつだけ言えるのは、「５部の選手が１部でプレーすることがある」という可能性だろう。逆説すれば、１部の選手が３部、４部に転落することもざらにあり、その競争環境こそ、スペインサッカーの源泉と言える。つまり、中井の月給が３万円であろうと、30万円であろうと、夢は見られるし、実質的な選手の行き来は多く、あとは実力次第の世界だ。

しかも中井が入団したのは、昨シーズンまで１部にいたレガネスのセカンドチームであるレガネスＢである。もし目立った活躍を見せたら、レガネスでのプレーもないことではない。昨シーズン後半も、彼はそれを目論んで４部に挑戦していたはずで、それが実現できなかったように、簡単なことではないが、チャンスは転がっているのだ。

実際、レガネスにはレガネスＢでのプレー経験のある選手が少なくない。

たとえばギニア代表の攻撃的MFのセイドゥバ・シセもそのひとりだろう。10代で入った時はレガネスＣで２シーズンに渡ってプレー。20歳からレガネスＢでプレーし、21歳でトップデビューを飾っている。そして昨シーズンは１部の舞台に立った。バルセロナやアトレティコ・マドリードも撃破したチームで主力としてプレーし、結果的に最終節で降格したものの、今シーズンは再び昇格を目指す。

中井は21歳で、プロサッカー選手として岐路に立っている。夢をつかみ取ろうとする決断はひとつの道理と言える。

レガネスはマドリード郊外のクラブである。キュウリがチームのマスコットで、ブタルケ（スタジアム）は観客の後押しが感じられる。柴崎岳が2020年から３シーズン、２部でプレーしていたように、日本人に対する極端な差別もない。野心的な選手にとっては、悪くない環境だろう。

