「日経225ミニ」手口情報（28日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限8万5437枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月28日の日経225ミニ期近（2025年9月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の8万5437枚だった。
◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 85437( 85437)
ソシエテジェネラル証券 50568( 50568)
SBI証券 54102( 25908)
松井証券 16374( 16374)
楽天証券 26710( 13220)
バークレイズ証券 9187( 9187)
サスケハナ・ホンコン 7382( 7382)
JPモルガン証券 7229( 7229)
日産証券 4994( 4994)
三菱UFJeスマート 5365( 3289)
マネックス証券 2217( 2217)
ゴールドマン証券 2247( 2177)
ビーオブエー証券 2143( 2143)
モルガンMUFG証券 843( 835)
フィリップ証券 652( 652)
野村証券 292( 292)
広田証券 279( 279)
大和証券 215( 215)
みずほ証券 202( 202)
ドイツ証券 176( 176)
◯2025年10月限（特別清算日：10月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 966( 966)
ソシエテジェネラル証券 630( 630)
楽天証券 123( 91)
JPモルガン証券 58( 58)
SBI証券 177( 43)
フィリップ証券 40( 40)
三菱UFJeスマート 36( 26)
マネックス証券 26( 26)
松井証券 24( 24)
日産証券 3( 3)
ドイツ証券 2( 2)
バークレイズ証券 2( 2)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯2025年11月限（特別清算日：11月14日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 12( 12)
ABNクリアリン証券 7( 7)
JPモルガン証券 4( 4)
フィリップ証券 2( 2)
マネックス証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 3( 1)
楽天証券 8( 0)
SBI証券 4( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース