【ユニクロのブルー】がオンオフ使えそう！ セットで着ても◎「優秀アイテム」

大人女性の着こなしにマッチする、着まわし力の高いアイテムを【ユニクロ】で発見。今回は、知的さや洗練感の漂うブルーが魅力の半袖セーターとニットスカートをご紹介します。セットアップとしても着られてセンスある着こなしが狙えるので、持っておくとオンオフ活躍しそう。シンプルデザインで合わせやすく、コーデに悩む朝も心強い味方になってくれるはず。

毎日でも着たいブルーの優秀アイテム

【ユニクロ】「ウォッシャブルミラノリブセーター ／ 半袖」\2,990（税込）

シンプルながらも深みあるブルーの洗練された色味が魅力の半袖セーター。ボックスシルエットで程よいゆとりがあり、体のラインを拾いにくいのも嬉しい特徴。半袖でもニット素材なので、まだまだ出番がありそうです。「クリーンにもカジュアルにも着用できる」（公式サイトより）ので、持っていて損はないかも。

女性らしいシルエットが魅力のスカート

【ユニクロ】「ウォッシャブルミラノリブフレアスカート」\1,990（税込・セール価格）

広がりすぎないフレアラインで、大人女性の落ち着いた魅力を演出できそうなスカート。上品なブルーが清潔感を与え、カジュアルなTシャツにもきれいめなブラウスにもマッチするはず。「ウォッシャブルミラノリブセーター」とセットで着れば、きちんと感のあるスタイルが狙えます。洗濯機で洗えるので、お手入れが楽ちんなのも高評価。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M