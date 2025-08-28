Uru、アニメ『永久のユウグレ』OPテーマに新曲「プラットフォーム」を書き下ろし＆配信リリース決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

シンガーソングライターUruの新曲「プラットフォーム」が、2025年秋クールのTVアニメ『永久のユウグレ』のオープニングテーマに決定。併せて、デジタルシングルとして10月15日に配信リリースされることも発表された。

■TVアニメ『永久のユウグレ』×Uru書き下ろしの新曲「プラットフォーム」

TVアニメ『永久のユウグレ』は、MBS/TBS系28局「スーパーアニメイズムTURBO」枠にてオンエアされる作品。舞台となるのは、AIの技術が発展した未来の世界。物語は最愛の恋人・王真樹トワサと愛を誓い合った主人公・姫神アキラが長年にわたるコールドスリープから目覚めたことで動き始める。眠りから目覚めたアキラの眼前に広がるのは、戦争によって荒廃した街。国は廃れ、OWELと呼ばれる統一機構によって管理される人々。結婚とはまた違う新しい“エルシー”と呼ばれる制度…。かつて自身が生きていた世界から様変わりしてしまった未来に置き去りにされ、愕然とするアキラ。そんな彼の前に追い打ちをかけるようにトワサと酷似したアンドロイド・ユウグレが現れ、結婚を迫られる。アンドロイドからの突然の求婚に困惑するアキラだったが、世界のどこかで生きているはずのトワサと再会できると信じて、ユウグレと共に旅をすることに。道中、ふたりは新時代の愛の形を目の当たりにして、自分たちの愛の有り方を考えていくことに…という内容の本格ラブストーリーだ。

オープニングテーマの「プラットフォーム」は、作詞・作曲をUruが手掛け、本作品のために書き下ろした楽曲。TVアニメ『薬屋のひとりごと』第2クールオープニングテーマとして制作された「アンビバレント」でもアレンジを手掛けた、田中隼人による編曲で軽快かつ心地よいアップナンバーとなっている。

■アニメ第1弾PV公開！Uru新曲の一部が試聴可能

8月28日にMBSの公式YouTubeにて公開されたアニメの第1弾PVでは、楽曲の一部を試聴することができるので、映像と併せてチェックしよう。また、10月15日のデジタルリリースに先駆け配信予約もスタート。配信開始後に自身のライブラリに自動で追加されるサブスクリプション予約を事前にセットしよう。

Uruは8月27日、TBS系金曜ドラマ『DOPE 麻薬取締部特捜課』主題歌の「Never ends」と、映画『雪風 YUKIKAZE』主題歌の「手紙」を両A面シングル「Never ends / 手紙」としてリリースしたばかり。2025年はすでに4曲のシングルを発表しているUruだが、続けざまの「プラットフォーム」のリリース情報でさらなる注目を集めることになりそうだ。

■Uru コメント

■津田尚克（監督・シリーズ構成） コメント

■【動画】TVアニメ『永久のユウグレ』第1弾PV

■リリース情報

2025.08.27 ON SALE

SINGLE「Never ends / 手紙」

2025.10.15 ON SALE

DIGITAL SINGLE「プラットフォーム」

■関連リンク

アニメ『永久のユウグレ』作品サイト

https://towanoyuugure.com

Uru OFFICIAL SITE

http://uru-official.com

■【画像】アニメ『永久のユウグレ』PV、KV画像2点