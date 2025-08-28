「TOPIX先物」手口情報（28日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限9323枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月28日のTOPIX先物期近（2025年9月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の9323枚だった。
◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 9323( 9280)
ソシエテジェネラル証券 4967( 4967)
バークレイズ証券 1707( 1707)
モルガンMUFG証券 1553( 1353)
JPモルガン証券 1191( 1191)
ビーオブエー証券 1163( 1163)
ゴールドマン証券 950( 916)
ドイツ証券 865( 865)
UBS証券 333( 290)
シティグループ証券 269( 269)
日産証券 106( 106)
インタラクティブ証券 71( 71)
BNPパリバ証券 68( 68)
広田証券 38( 38)
SBI証券 50( 34)
サスケハナ・ホンコン 32( 32)
三菱UFJeスマート 31( 23)
フィリップ証券 21( 21)
松井証券 18( 18)
光世証券 17( 17)
みずほ証券 627( 0)
SMBC日興証券 579( 0)
野村証券 190( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース