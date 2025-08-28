「憧れの異世界。」をブランドに掲げる長崎のテーマパークリゾート「ハウステンボス」にて、大熱狂ホラー体験や「ミッフィー」のかわいいパレードも新登場するハロウィンイベントを開催！

2025年のハロウィンは、“最高に楽しい“をコンセプトに、怖いけれど大熱狂の楽しいホラーイベントと、最高にかわいい「ミッフィー」のハロウィンイベントが1か月限定で1日中体感できます☆

ハウステンボス「ハロウィンイベント 2025」まとめ

開催期間：2025年10月3日(金)〜11月3日(月・祝)

「ミッフィー」をテーマにしたエリア「ミッフィー・ワンダースクエア」が登場した「ハウステンボス」に初のハロウィンシーズンが到来。

ヨーロッパの街並みをパレードしていく「ミッフィー・ハロウィンパーティー・パレード」は、キャンディやかぼちゃのランタンでハロウィン仕様となったフロートに乗るミッフィーやメラニーと一緒にハロウィンをお祝いするイベントです。

また、「ミッフィー・ワンダースクエア」で、こわーいおばけに大変身して、いたずらをしようとしている「おばけミッフィー」がゲストを驚かそうとやってきます。

トリックオアトリート体験はパレードだけでなく、場内をめぐってミッフィーの特別なお菓子を集める「トリックオアトリート・スペシャルラリー」を同時開催。

日が暮れると、かわいい世界から一変、大熱狂を体験できるホラーイベント「ホーンテッド・ハロウィン」が開催されます。

どこからともなく現れた闇の使者たちが襲ってくる「ホラー・ガーデン」は思わず体がすくみ、けたたましくなり出す音楽に闇の使者たちが一斉に踊り出しゲストを巻き込む「ホーンテッド・ダンス・ナイトショー」は、一緒に踊る事で先ほどまでの空気とは一変し究極の爽快感を味わう事が出来ます。

さらに、2025年は新たに登場した、闇の使者「マッド・マダム」の登場によりさらなる恐怖と“大熱狂”するほどのホラーエンターテインメントも同時開催予定です！

ミッフィー・ハロウィンパーティー・パレード

開催時間：11時〜／16時〜

王冠を被った「ミッフィー」と「メラニー」がキャンディやかぼちゃで彩られた新フロートに乗ってハウステンボスをパレード。

パレード中、アムステルダムエリアで一時停車し、「ミッフィー」デザインのキャンディがもらえるトリックオアトリートタイムが初めて実施されます。

さらに、2025年は午前と午後で2回パレードを開催。

より多くのゲストがかわいいハロウィンを体験できます☆

おばけミッフィー・グリーティング

開催時間：13時〜／14時〜 ※各回15分間

開催場所：ミッフィー・ワンダースクエア

オランダの街並みと、ブルーナカラーで彩られた世界が広がる「ミッフィー・ワンダースクエア」

「ミッフィー・ワンダースクエア」に「おばけミッフィー」が登場し、ゲストを驚かしにやってきます。

この秋限定で会える「おばけミッフィー」とともに、世界に一枚しかない特別なフォトと心ときめく思い出を作れるグリーティングです。

トリックオアトリート・スペシャルラリー

参加対象：バスケット・シートを購入された方

対象店舗数：6店舗

バスケットを持ってハウステンボスのショップを巡りながらお菓子をゲットするイベント「トリックオアトリート・スペシャルラリー」

2025年は初めて「ミッフィー」デザインのバスケットが登場します。

イベントでは、ここでしか手に入らない「ミッフィー」デザインのお菓子などをもらいながら場内を散策。

大きな声で「トリックオアトリート！」と話しかける姿はとても愛らしく、お子さんの成長も垣間見え素敵な時間を過ごすことができます。

ホーンテッド・ハロウィン

開催場所：パレス ハウステンボス前庭

開催時間：18時〜 完全入れ替え制

秋の風物詩として楽しまれ多くのゲストに大人気の「ホーンテッド・ハロウィン」

2025年は、闇の使者「キラー・J」がゲストをさらなる恐怖へとおとしいれる為、見るだけで身の毛もよだつ冷酷非道な魔女「マッド・マダム」を呼び出し、闇の使者を意のままに操りさらなる大熱狂したダンスショーも繰り広げます。

また、2025年は、完全入れ替え制による、恐怖で絶叫して、ダンスで熱狂する楽しい体験型ホラーアトラクションとなっているのもポイント。

宮殿の前庭に集まったゲストに闇の使者が襲い掛かる「ホラー・ガーデン」や音楽に合わせて一斉に踊り出す「ホーンテッド・ダンス・ナイトショー」などで、こわ楽しいハロウィンの宴が楽しめます。

※ホーンテッド・ハロウィンは火曜・水曜実施されません

昼も夜も楽しめる、1か月限定の”最高に楽しい“ハロウィンイベント。

ハウステンボスにて2025年10月3日より開催される「ハロウィンイベント」の紹介でした☆

