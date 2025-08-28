「日経225先物」手口情報（28日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限4407枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月28日の日経225先物期近（2025年9月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の4407枚だった。
◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 4407( 4392)
ソシエテジェネラル証券 2463( 2413)
バークレイズ証券 445( 442)
SBI証券 594( 346)
サスケハナ・ホンコン 274( 274)
JPモルガン証券 234( 234)
松井証券 227( 227)
ビーオブエー証券 218( 218)
楽天証券 322( 210)
UBS証券 189( 187)
日産証券 162( 162)
ゴールドマン証券 135( 118)
HSBC証券 103( 103)
マネックス証券 97( 97)
モルガンMUFG証券 96( 96)
インタラクティブ証券 94( 94)
みずほ証券 60( 60)
三菱UFJeスマート 55( 51)
岩井コスモ証券 43( 43)
フィリップ証券 27( 27)
ドイツ証券 50( 0)
シティグループ証券 8( 0)
BNPパリバ証券 3( 0)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 52( 52)
ソシエテジェネラル証券 31( 31)
三菱UFJeスマート 23( 23)
SBI証券 19( 19)
日産証券 17( 17)
松井証券 17( 17)
バークレイズ証券 10( 10)
野村証券 7( 7)
JPモルガン証券 6( 6)
楽天証券 20( 4)
フィリップ証券 2( 2)
マネックス証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース