「日経225先物」手口情報（28日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限1万6721枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月28日の日経225先物期近（2025年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万6721枚だった。
◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 16721( 15946)
ソシエテジェネラル証券 12874( 12160)
サスケハナ・ホンコン 3858( 3858)
ゴールドマン証券 4670( 2627)
日産証券 1920( 1920)
モルガンMUFG証券 2022( 1809)
JPモルガン証券 2115( 1736)
バークレイズ証券 2045( 1679)
野村証券 2805( 1261)
大和証券 1284( 948)
ドイツ証券 553( 553)
三菱UFJeスマート 595( 541)
松井証券 503( 503)
SBI証券 1074( 463)
楽天証券 672( 426)
みずほ証券 463( 420)
ビーオブエー証券 673( 386)
BNPパリバ証券 669( 363)
インタラクティブ証券 216( 216)
マネックス証券 190( 190)
UBS証券 1461( 0)
三菱UFJ証券 1050( 0)
SMBC日興証券 598( 0)
HSBC証券 500( 0)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 1477( 977)
日産証券 569( 569)
ゴールドマン証券 250( 250)
モルガンMUFG証券 213( 213)
ABNクリアリン証券 193( 193)
SBI証券 116( 92)
三菱UFJeスマート 76( 74)
みずほ証券 38( 38)
松井証券 31( 31)
バークレイズ証券 330( 30)
JPモルガン証券 16( 16)
楽天証券 22( 14)
ナティクシス証券 10( 10)
マネックス証券 10( 10)
フィリップ証券 9( 9)
BNPパリバ証券 6( 6)
光世証券 5( 5)
広田証券 3( 3)
UBS証券 1300( 0)
HSBC証券 500( 0)
野村証券 200( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース