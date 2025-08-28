吉瀬美智子、離婚は「長女が背中を押してくれた」独自の子育て術とは
【モデルプレス＝2025/08/28】女優の吉瀬美智子が、28日放送のフジテレビ系お昼のバラエティ番組「ぽかぽか」（毎週月〜金曜ひる11時50分〜）に出演。自身の子育て術を明かした。
【写真】吉瀬美智子 私生活激白「ぽかぽか」裏側ショット
この日、同番組では吉瀬の子育てについて特集。現在、長女12歳と次女8歳をシングルマザーとして育てる吉瀬。子供達にお手伝いをしてもらいたい際は「ママはシングルだからお手伝いしてくれないと大変！そんなに長生きできないわよ」と声がけしていると明かした。吉瀬は「（長女は）ちょっと言うこと聞かなくなりそうな年齢ですよね」と言いつつ、この声かけをすると「本当に（お手伝いを）やってくれるの」と続けた。
子供達に「シングル」であることを伝える声がけに同番組MCでお笑いコンビ・ハライチの澤部佑が「親から（「シングル」という単語を）言うのはあまり聞かない」と驚いた様子でコメントすると、吉瀬は離婚については「長女が背中を押してくれた」と告白。そして「もう全部伝えてますし。（子供達の）友達関係でも全部（シングルであることは）知ってますね」と子供達には離婚についてオープンに伝えていると明かした。話を聞いていたお笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんの信子は対等に子供と向き合う吉瀬の姿勢に「素敵、すごい」と感嘆の声をあげていた。
吉瀬は2010年に結婚し、2013年に長女、2016年に次女を出産。2021年4月7日に離婚を発表している。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】
