chay、ヘアカットで印象変化「可愛い」「似合ってる」
【モデルプレス＝2025/08/28】シンガーソングライターでモデルのchayが27日、自身のInstagramを更新。ヘアカットした新しいヘアスタイルを公開した。
【写真】chay、ヘアカット報告
chayは「Hair cut 普段は外巻きだけど、内巻きにすると雰囲気変わるよね どっちがいいかな」とコメントし、髪をカットした後の洗練されたボブスタイルを披露した。
この投稿に、ファンからは「素敵」「似合ってる」「印象変わる」「可愛い」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
