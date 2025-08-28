児童に銃乱射 犯行前に動画投稿 「トランプを…」
news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「児童に銃乱射 犯行前に動画投稿 『トランプを…』」のニュースについてお伝えします。
◇ ◇ ◇
ものものしい雰囲気に包まれた現場。
事件があったのは、アメリカ・ミネソタ州ミネアポリスのカトリック系の学校です。
警察によりますと、27日午前、学校に併設された教会で、ミサに集まっていた児童らに窓の外から銃が乱射されました。
8歳と10歳の児童2人が死亡、子供を含む17人がケガをしたということです。
ミサに参加していた児童(10)
「友達のビクターが助けてくれたんだ。ぼくの上に覆いかぶさってきて。 でも 彼は撃たれたんだ」
この児童を助けた友達は背中を撃たれ、病院に搬送されたといいます。
銃撃したとみられるのは23歳のロビン・ウエストマン容疑者。
ライフル銃や散弾銃、拳銃を所持していたということです。
容疑者は事件後に現場で自殺しました。
容疑者は事件前、YouTubeに犯行声明文を映したとみられる動画を投稿していました。
また、室内で銃を並べた動画も…
「明日、明日」
「我々が知っている世界の終わりだ」
銃のカートリッジには「ドナルド・トランプを殺せ」
「子供たちのために」などと書かれてました。FBIの長官は「カトリック教徒を標的とした国内テロ及びヘイトクライムとして捜査する」とコメントしています。