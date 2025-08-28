【MLB】ドジャース5ー1レッズ（8月27日・日本時間28日／ロサンゼルス）

【映像】大谷、“難敵”から放った痛烈ヒット

ドジャースの大谷翔平投手がレッズ戦に「1番・投手兼DH」でスタメン出場。今季11度目の先発登板、そして自身のボブルヘッドデーとなった一戦で、マウンドとバットの両方で存在感を示した。

0−1とドジャースが1点を追う4回、大谷に第2打席が回る。ここまでレッズ先発ロドロとは通算4打数無安打3三振と苦手にしてきた相手。さらに試合でもドジャースはまだ無安打と、嫌な流れが漂っていた。カウント2−1からの4球目、内角寄りのチェンジアップをしっかり捉えると、一二塁間を鋭く破るライト前ヒットに。これがチーム初安打となり、スタジアムは大歓声に包まれた。

先頭打者として出塁した大谷の一打を起点に、ドジャース打線が一気に息を吹き返す。1死満塁の好機を作ると、復帰したばかりのキケ・ヘルナンデスが2点タイムリーを放ち逆転。さらに2死満塁ではラッシングも続き、センター前に2点タイムリーを運んだ。わずか1イニングで4点を奪い、試合の流れを一変させる猛攻となった。

逆転のきっかけを作った大谷のヒットに、中継の視聴者も「やはり大谷からでしょ」「打球が見えないw」「打球速すぎw」「ノーノー阻止」「ナイスバッティング！」「よく打ったな！」と大興奮。また3球目がボールに見えたがストライク判定となる“際どい判定”だったために「怒りのヒット」「審判に復讐じゃ」といったコメントも見られた。

投手として先制弾を浴びながらも、打者として試合をひっくり返す口火を切った大谷。二刀流ならではの存在感に、ファンの熱狂は最高潮に達していた。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）