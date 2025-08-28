女優の藤原紀香が２８日、大阪・関西万博ＷＡＳＳＥ（ＥＸＰＯメッセ）で２７日から３０日まで公開されている没入型体験展示「Ｌｉｖｅ Ａｎｙｗｈｅｒｅ／星の島の夏祭り」を体験した。

地方の学校を舞台に、デジタルライフラインが整備された、２０５０年の学びの姿を体験した紀香は「童心に返ったように、キラキラした気持ちになりました。未来の可能性を感じましたね」と笑みを浮かべた。閉幕まで残り約５０日を切った万博について「行くたびにいろんな発見があって、私も日々学びますし、そして気づきと発見の場として絶対世界につながってくると思います」とアピールした。

万博の「日本館」名誉館長を務めており、２４日に放送されたフジテレビ系アニメ「サザエさん」に本人役として出演。夫の歌舞伎俳優・片岡愛之助とともに特別編「祝！万博開催スペシャル」で共演した。「サザエさんのアニメの世界に入れていただけたことは本当に喜びのいたり」と大喜び。夫婦漫才も披露しており「ツッコミとかね。本当に個人的にも大変貴重な経験をさせていただきました」とコラボを楽しんだ。