女優・伊藤沙莉（３１）が２８日、東京・日本女子大で約３００人の学生が集まる中、“夏期特別教室”を行った。

主演映画「風のマジム」（芳賀薫監督、原田マハ原作、９月５日沖縄先行、同１２日全国公開）の封切りを控える伊藤。同作では社内ベンチャーコンクールで沖縄のサトウキビを使ったビジネスをたちあげ、契約社員から社長になった実在の女性を演じた。昨年はＮＨＫ連続テレビ小説「虎に翼」で日本初の女性弁護士を熱演。バリバリ働くイメージを与えてきたため、学生のアドバイザー的存在として登場した。

失敗した時の克服法について聞かれると、演技派女優としての実体験を通していくつも金言が。「失敗は怖いものではない。失敗を経験した人は、人に優しくなれる。失敗から開かれた道は楽しい。失敗しなければ出来ない経験がある。失敗が呼び寄せる幸福もある」と、絶妙な言葉の数々で「失敗の勧め」を説いた。学生たちは、深くうなずきながら聞き入った。

また人生での壁について「その壁というのは、自分しか気づかないものだとは思うが、自分は壁であることに気づかず進んできた。９歳の子役時代からやってきたが、家族に『すごいね』とほめられたい一心だった。このモチベーションは今も変わらない」と話していた。