Åìµþ£Ö¾ëÊ¡¹À´ÆÆÄ¡¢Á°ÀáÉé½ý·ç¾ì¤Î¿¹ÅÄ¹¸¼ù¤ÎÉüµ¢¤Ï¡ÖÅöÆü¤Þ¤Ç·èÃÇ¤Ï±ä¤Ó¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡×£³£°Æü¤Ë²£ÉÍ£Æ£ÃÀï
¡¡Åìµþ£Ö¤¬£²£¸Æü¡¢²£ÉÍ£Æ£ÃÀï¡Ê£³£°Æü¡¦¥Ë¥Ã¥Ñ¥Ä¡Ë¤Ë¸þ¤±¤ÆÁ´ÂÎÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡Å·¹ÄÇÕ£´²óÀï¤ÇÌ¾¸Å²°¤Ë£±¡½£²¤ÇÇÔÀï¤·¤Æ¤«¤é¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤âµþÅÔ¡¢¹Åç¤Î¾å°Ì¿Ø¤ÈÆâÍÆ¤Ç¤Ï¤¤¤¤¾¡Éé¤ò±é¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢·èÄêµ¡¤òÀ¸¤«¤»¤º¡¢£°¡½£±¡¢£°¡½£³¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¡¢¸ø¼°Àï£³Ï¢ÇÔÃæ¤È¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¯¡£¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ç¡¢º£Àá¤Ï¹ß³Ê·÷Æâ¤Î£±£¹°Ì²£ÉÍ£Æ£Ã¤È¤ÎÂÐÀï¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¸½ºß£±£´°Ì¤Ê¤¬¤é¹ß³Ê·÷Æâ¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï£¶¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤°ìÀï¤È¤Ê¤ë¡£¾ëÊ¡¹À´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¼ê±þ¤¨¤Î¤¢¤ëÆâÍÆ¤Ç¡¢¤³¤Î¾õ¶·¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¡£¤³¤³¿ô»î¹ç¤Î¥¤¡¼¥¸¡¼¤Ê¼ºÅÀ¤Î»ÅÊý¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¾·¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£ÅÀ¤ò¼è¤ë¤Î¤Ë¤¢¤ì¤À¤±¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¼ºÅÀ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ì¤À¤±¤¢¤Ã¤µ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢°ìÈÖÎÉ¤¯¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¡£¤½¤³¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤éÇ´¤ê¶¯¤¯Àï¤Ã¤Æ¡¢¾¡Íø¤¹¤ë¤³¤È¤¬²æ¡¹¤é¤·¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤¤¤Ä¤â¤ÈÆ±¤¸Î×¤ßÊý¤«¤Ê¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤ë¡£
¡¡ÆÃ¤ËÁª¼ê¤â´Þ¤á¤Æ¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Ç¶¦Í¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Î¼éÈ÷¡£¹ÅçÀï¤Ç¤ÏÁ°È¾£¶Ê¬¤Ë£Ã£Ë¤ÎÎ®¤ì¤«¤éÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ÆÆñ¤·¤¤»î¹ç¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢º£½µ¤Ï½ÅÅÀÅª¤Ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£»Ø´ø´±¤â¡Ö¡Ê¹ÅçÀï¤Ç¡Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò³«»Ï£µÊ¬¤ÇÊø¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¡£¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤È¤³¤Ü¤ìµå¤Ï¡¢£±½µ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ½àÈ÷¤ò²æ¡¹¤Ï¤·¤Æ¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ²¿¤â½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸Æþ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬Á´¤Æ¡£¤ä¤í¤¦¤È¤·¤¿¤³¤È¡¢¤ä¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¼«¿®¤ò¼º¤¦¤³¤È¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ë²ÌÅª¤Ë²¿¤â½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸Æþ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬Á´¤Æ¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤â¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Áª¼ê¤¬¤³¤ÎÁ°¤Î¸½¾Ý¤ò¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤¿¤«¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤ë¡£½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¼è¤êÌá¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼¡¤ËÀ¸¤«¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Á°¡¹Àá¤ÎµþÅÔÀï¤Î»î¹ç½ªÈ×¤Ë¸å¤í¤«¤é´í¸±¤Ê¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤ÆÉé½ý¤·¤¿£Í£Æ¿¹ÅÄ¤Î²£ÉÍ£Æ£ÃÀï¤Ç¤ÎÉüµ¢¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿»Ø´ø´±¤Ï¡Ö³Î¤«¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¶ËÃ¼¤ÊÏÃ¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢ÅöÆü¤Þ¤Ç·èÃÇ¤Ï±ä¤Ó¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¿§¡¹¤Ê¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤Ò¤É¤¤¥Õ¥¡¥¦¥ë¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£