経済効果の研究で知られる関西大の宮本勝浩名誉教授（80）が28日、プロ野球セ・リーグで阪神が優勝した場合の経済効果を試算し、全国で約1084億4513万円、関西地域で約976億62万円とする分析結果を同大学を通じて発表した。



【写真】大の虎党としても知られる宮本勝浩名誉教授 当時の研究室にはグッズも

宮本氏は「2025年の阪神優勝の経済効果は、2005年以降の優勝チームでは最大の経済効果である。このようにスポーツから多くの人が元気をもらうことにより、日本が元気になり今後益々社会、経済、国際関係などが明るい方向に発展していくことを願っている」と述べた。



2005年優勝時の経済効果約643億円、2023年の約872億円（いずれも関西地域）と比べて高い。2023年の「アレ」に比べて経済効果がかなり大きくなった理由として「（1）観客動員が増加したこと（2）藤川新監督の体制や佐藤輝明選手はじめ若手選手の活躍により新鮮味が増したこと（3）諸物価の上昇が影響したこと（4）阪急阪神ホールディングスの株価が上昇したこと（5）世界や日本の政治、経済、安全保障、外交が不安定な中で、健全なスポーツの人気が高まったこと」などの要因を挙げている。



（よろず～ニュース編集部）