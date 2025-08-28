『24時間テレビ』ランナーの横山裕、SUPER EIGHTメンバーからの反応を明かす「あったかい言葉くれました」

8月28日、日本テレビ系『ZIP！』に、8月30日〜31日に同局で放送される『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』にて、チャリティーマラソンのランナーを務めるSUPER EIGHTの横山裕がVTR出演。メンバーからの反応を明かす場面があった。

番組では今回、横山のマラソンの練習現場に密着。この中で“メンバーには報告したのか？”と聞かれると、横山は、「今日取材を受けるって聞いてたんで、グループLINE入れました」「“あらためてなんですけども、24時間テレビでマラソンすることになりました。この後、フルマラソン走ってきます”って入れました」とコメント。

また、“それぞれのメンバーの反応は？”という質問には、「村上とかは“ほんまに体調気をつけて”とか。大倉は“頑張って ファイト”とか。丸も“いつも見てるよー”とか、安くんは“ほんまに頑張ってや。応援してるよ”」と、村上信五、大倉忠義、丸山隆平、安田章大からのメッセージを明かした。

その上で、「もっとスンってするのかなと思ったけど、あったかい言葉くれました」「これから仕事決まったらグループLINE入れよっかなって思いましたね」と話していた。