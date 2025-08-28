福岡県内で、収穫前の果物が大量に盗まれる被害が相次いでいます。生産者と産地を守るため、自治体や警察などが被害を防ぐための協定を結び、対策を強化します。

福岡県うきは市では28日、市とうきは警察署、それに、JAにじの3者が「果物窃盗等犯罪への対策に係る連携協定」を結びました。



うきは市浮羽町の農園では7月、収穫前の梨およそ7500個、時価190万円相当が盗まれました。果物が大量に盗まれる被害が相次いでいることから、生産者と産地を守るために協定が締結されました。

現在、うきは市では防犯カメラが設置されている農園が少ないことから、市は9月の市議会に防犯カメラの設置費用およそ500万円を盛り込んだ補正予算案を提出します。



■春光園・末次伸行さん

「あすは我が身と思って。フルーツ泥棒の検挙、抑止力になると思うので、大変農家としてもありがたいことだと思っています。」



協定を締結した3者は協力して情報交換を行い、防犯カメラの設置や、農家の防犯カメラ設置費用の補助などを進め、盗難被害の防止をいっそう強化していくとしています。