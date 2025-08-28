フジテレビ系夕方のニュース番組「Ｌｉｖｅ Ｎｅｗｓ イット！」（月〜金曜・午後３時４５分）が２８日に放送され、元タレント・中居正広氏による女性とのトラブルを巡る一連の問題を受け、港浩一元社長と大多亮元専務に５０億円の損害賠償を請求したことを報じた。

サブキャスターの遠藤玲子アナウンサーが「フジテレビ、港元社長、大多元専務を提訴 会社に損害、賠償請求」のテロップのもと、「フジテレビはタレントの中居正広氏と元アナウンサーの女性との間に生じた事案について港浩一元社長ら２人が取締役として適切な対応を取らず会社に損害を与えたとして損害賠償を求める訴訟を提起したと発表しました」と報じた。

「フジテレビの港浩一元社長と大多亮元専務は２０２３年６月の中居正広氏と元アナウンサーの女性との間で生じた事案について、幹部社員から報告を受けた後、重大な人権侵害の可能性があった事案にもかかわらず事実関係を調査するなど適切な対応を取らなかったとされています」と続けると「このため、フジテレビは港元社長らが取締役としての善管注意義務を怠り、その結果、会社に損害を与えたとして損害額の一部にあたる５０億円の損害賠償を求める訴えを起こしました」とした。

その上で遠藤アナは「フジテレビは人権とコンプライアンスを最重要に掲げながら本訴訟も含め『再生・改革』に向け、着実に実行してまいりますとコメントしています」と読み上げた。