「YAWARA！」「MONSTER」「20世紀少年」などで知られる人気漫画家・浦沢直樹氏（65）が、26日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）にゲスト出演。映画「20世紀少年」の秘密を明かした。

脚本を浦沢氏が手掛け、堤幸彦監督が指揮を執った同作。浦沢氏は「（映像の）画角とか物の配置とか、僕の構図を徹底的にコピーしたんです。なので漫画と同じ構図だ！って場面がそこら中あるんです」と原作に忠実に実写化されたことを説明した。

しかし、3部作目のラストだけは原作にないシーンだといい、浦沢氏の脚本だけを手掛かりに堤監督が撮影。「だからみなさん、注意して見てください。最後の10分間くらい、突然“堤映画”になる。あの10分間は僕の元の画がないから」と、ラスト10分の秘密を明かした。

このラストについて浦沢氏は「すっごい面白い」とし「堤さんがそれほど、僕の漫画をちゃんとコピーしようとしていたっていうがよく分かるし、堤さんの撮り方ってこうだよっていうのが最後の10分間に濃縮されてる」と語った。