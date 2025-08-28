大阪・関西万博の日本館名誉館長を務める女優藤原紀香（54）が28日、同万博会場のEXPOメッセ「WASSE」で開催中の没入型体験展示「LIFE2050パビリオン『Live Anywhere／星の島の夏祭り』」に登場した。

デジタルの力で誰もが「生きたい場所で、生きられる未来」を実現する社会像を描く。ARやAIを駆使した未来の教育を体験した紀香は「童心に返ったよう。デジタルが自分が今、いるところではない世界を目の前に開けてくれて、すごいキラキラした気持ちになった。未来って楽しい、未来の可能性を感じました」と笑顔を見せた。

紀香といえば、24日放送のフジテレビ系アニメ「サザエさん」に夫の片岡愛之助とともに本人役で登場した。サザエさんと長時間話し込んだり、愛之助も混ざって一家と一緒に食事をしたりと、とんでもないホスピタリティぶりを発揮していた。

この日のイベントでも、一般来場者の写真撮影はNGだったが、「撮っていただいていいですよ」と気軽に応じてNGがなくなるなど、おもてなし精神全開だった。

紀香は「撮っていただけるものなら、何でも撮って下さいって感じで。一期一会の精神です。喜んでいただけるなら何だって」。

サザエさんの出演については「夫婦そろって、サザエさんのアニメの世界に参加させていただき喜びの至り。日本中の方々が知っているサザエさん一家に夫婦漫才と言いますか、ノリツッコミでツッコんだリだととか、大変貴重な体験をさせていただきました」とにっこり。「アニメの世界と気付きと発見の場である万博が重なったということでものすごい絵力。万博のパビリオンが映って、すごい貴重な回。その中に入れてもらえてすごく幸せやし感謝しています。忘れられない回です」と話していた。